Quian, el maestro del borgismo

ARIEL VELÁZQUEZ/DIARIO LA VERDAD CANCÚN, Q. ROO La corrupción evidente y sobre todo la impunidad con que se manejaron los recursos públicos del estado a manos de Roberto Borge y “pandilla”, motivaron que el descontento ciudadano se canalizara a través de la coalición PAN-PRD, en las elecciones de 2016 para gobernador, precisó el coordinador de la Comisión Anticorrupción de Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena. Manifestó que eso ya había sucedido en los comicios de Chiapas (2000-2006), donde ganó una coalición de partidos encabezada por Pablo Salazar Mendiguchía y en Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo (2010-2016). El último secretario general del gobierno de Roberto Borge Angulo, Eduardo Román Quian Alcocer, actualmente, de acuerdo a la Fiscalía Estatal se encuentra prófugo, ya que los amparos que tramitó a través de sus abogados, le fueron negados, por lo que puede ser detenido. Quien fuera presidente municipal de Solidaridad ( 2005-2008), tiene acusaciones de saqueo de las arcas municipales, y se podría afirmar que fue uno de los “maestros” de Borge, porque además de que generó deuda con bancos por más de 167 millones de pesos, ese dinero se encuentra “desaparecido”, mismo “modus operandi”, del ex gobernador. Desde diciembre de 2014, la entonces diputada federal Alicia Ricalde Magaña, ahora directora de Administración Portuaria Integral del estado (Api- qroo), y el senador yucateco Daniel Gabriel Ávila Ruíz, ambos del PAN, denunciaron ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desvió de recursos realizados por el ex alcalde de Solidaridad, Román Quian Alcocer. Dichas denuncias fueron presentadas a la ASF, por el desvío de recursos federales a través de “empresas fantasmas” y que ya están en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), así como del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes están realizando también acciones legales en su contra, según expuso el senador Ávila Ruíz, en entrevista telefónica. Cabe resaltar que conforme al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, el gasto federalizado conforme a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a las entidades federativas y municipios, en Solidaridad “presenta insuficiencias en su gestión, resultados, transparencia y rendición de cuentas, que afectan el logro de sus objetivos”.

Encubrimiento oficial

No aparecen 70 millones

Empresas fantasmas

Más impunidad

Sin embargo, en su momento las autoridades jamás hicieron algo e incluso en el desvío de recursos federales que dicho senador y la diputada federal denunciaron, apenas, luego de tres años se están realizando acciones legales. En la querella se precisó que el esquema de crear empresas fantasmas para desviar los recursos del Ramo 33 data de 2008 y hasta lo investigado, involucra a la administración municipal de Román Quian Alcocer.Se denunció el desvío de 70 millones de pesos, que consistía en brindar contratos a empresas fantasmas asentadas en Yucatán para realizar diversas obras, como pago por el traslado de camiones voteo (volquetes), con grava y arena, entre otros a diversas obras que jamás se hicieron. En mayo de 2016, en plena campaña a la gubernatura, Carlos Joaquín González informó que de manera anónima le llegó información contenida en 10 mil hojas físicas y electrónicas de comprobantes de contratos, facturas y transferencias que dejaron al descubierto la malversación de fondos durante la gestión de Mauricio Góngora, aunque también había de Román Quian, según el análisis posterior. En su momento, los legisladores federales precisaron que 35 proveedores fueron beneficiados con la asignación de obras que no se ejecutaron y las facturas a las empresas fueron pagadas en su totalidad pese a que había un adeudo con otros pro- veedores por más de 600 millones de pesos. La presidenta de ‘Somos tus ojos’, Fabiola Cortés Miranda, en agosto del año pasado presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación porque en Solidaridad asignaron tres obras a empresas por un monto de 25.3 millones y que no se ejecutaron; mientras que otra obra quedó inconclusa y fueron asignados 7.3 millones de pesos.La mecánica que aplicó Roman Quian, consistió en detectar o crear diversas empresas de reciente creación para luego el Ayuntamiento de Solidaridad adjudicarles de manera directa diversas obras o servicios “simulados”. Los depósitos se realizaron mediante cheque o transferencia electrónica a las cuentas de los beneficiados de los contratos adjudicados, en los cuales se reveló que se retiraban los fondos el mismo día, incluidos los correspondientes al Impuesto del Valor Agregado (IVA). Ambos legisladores sostuvieron que tenían en su poder, 154 facturas a cargo del Ayuntamiento de Solidaridad, más cuatro facturas originales que sustentan la demanda. Señalaron que sólo en 2010, más de 69 millones 503.177 pesos se adjudicaron a seis empresas; Gaspar Francisco Chim González, Daniel Cornelio García, Cleyver Ricardo Dzib Viera, Gilberto Irigoyen Basto, Comercializadora Integral del Sureste y Mc Construcciones. Mientras que para 2012 se facturó solo a una de estas empresas 522 mil, 425,73 pesos. El ex alcalde, no supo demostrar dónde quedaron e recursos públicos federales para impulsar el desarrollo regional y ayudar a cubrir las necesidades de la población del municipio de Solidaridad, en materia de educación, salud, energía, seguridad y obras públicas, según reiteraron.A mediados de 2015, el entonces gobernador Roberto Borge Angulo nombró al diputado federal saliente, Román Quian Alcocer, como secretario de Desarrollo Social e Indígena (Sedesi), para todavía protegerlo, donde de acuerdo a las autoridades judiciales tampoco entregó buenas cuentas. En su presentación dijo Román Quian Alcocer se había desempeñado como secretario del Ayunta- miento de Solidaridad; director general de la Administración Portuaria Integral; diputado local por la XI Legislatura del Estado, presidente municipal de Solidaridad, y diputado federal por el Distrito 01,. En marzo de 2016, nueve meses más tarde, Borge Angulo nombró Quian Alcocer como nuevo secretario de Gobierno, y fue el 9 de septiembre cuando entregó al Congreso el quinto y último informe de Gobierno, 16 días después, entregaban la administración estatal para luego junto con otros ex borgistas solicitar amparos para no ser detenidos . Y es que el Consejo de la Judicatura Federal confirmó que el ex Gobernador Roberto Borge Angulo, actualmente preso en una cárcel de Panamá, solicitó un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito contra actos del juez Penal de Primera Instan- cia del Distrito Judicial de Othón P. Blanco y otros. El ex jefe del Ejecutivo realizó dicha solicitud a través de sus abogados mediante el expediente marcado con el número 1096/2017, principal e incidental, siendo que en los mismos términos y ante el mismo juzgado, también hicieron lo propio el ex secretario de Gobierno, Eduardo Román Quian Alcocer, y el otrora tesorero de Solidaridad, Jesús Gabriel Castro Cárdenas, contra actos del juez de Control del Sistema Penal de Chetumal y el Ministerio Público de la Federación, respectivamente. Deuda en Solidaridad Cuando le tocó entregar el Ayuntamiento a Román Quian Alcocer ( 2008-2010), la deuda con proveedores ya era de 214 millones de pesos, es decir, cantidad superior a los cerca de 130 millones de pesos que aún se debían del crédito bancario solicitado por su antecesor Gabriel Mendicuti. Al cierre de su gestión en el 2008, la deuda era de 340 millones de pesos. De acuerdo con una solicitud de información realizada, al cierre de la administración de Román Quian, la deuda de Solidaridad ascendía a poco más de 409 millones de pesos. Esta deuda se desglosa en 167 millones 140 mil 585 pesos de los créditos bancarios pendientes por pagar, 92 millones 285 mil 540 pesos de la deuda que en ese entonces se le debía a los proveedores y 149 millones 880 mil 160 pesos.