Quería llevar a sus hijos al colegio en Cancún y ladrones se roban su camioneta

Un padre de familia en Cancún vivió uno de peores días de su vida cuando se dio cuenta que camioneta había robada mientras dormía, esto al querer llevar a sus hijos al colegio como acostumbraba hacerlo, por lo que ahora solicita el apoyo de los usuarios en las redes sociales para encontrar su automotor.

Se trata de una camioneta marca Dodge, tipo Journey, año 2015, con placas de circulación HDC-464-C, la cual de acuerdo a lo publicado por el afectado fue robada la mañana del lunes cuando estaba estacionado en como siempre en su lugar de estacionamiento en su casa localizada sobre Avenida del Sol, en Cancún, motivo por el cual dio aviso a las autoridades, pero también acudió a las redes donde solicitó la ayuda de cibernautas.

El hombre afectado calificó como lamentable esta situación como lamentable para su familia, ya que este vehículo lo habían adquirido con mucho esfuerzo y después de un tiempo consiguieron ahorrar los suficiente.

“El día de hoy me robaron mi camioneta en la Sm.45 cerca de av del sol�� Saliendo de mi casa a llevar a mis hijos a la escuela mi camioneta ya no estaba afuera. Por favor si alguien sabe algo me sería de muchísima ayuda y de verdad me ayudarían muchísimo compartiendo mi publicación .Es una DODGE JOURNEY 2015 con número de placas HDC-464-C”, (sic).

La respuesta en las redes sociales no se hizo esperar y de manera inmediata esta publicación comenzó a compartirse en varios grupos de Facebook donde manifestaron el apoyo al padre de familia.

“No te preocupes compartiremos esta publicación y que poca que te robaron tu auto, lamentablemente eso le puede pasar a cualquier, así que debemos apoyarnos entre la misma sociedad por medio de las redes sociales, es la única manera de echarnos la mano y hacer algo”, refiere una publicación.

