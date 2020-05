Quédate en casa, única manera de salvar vidas: Mara Lezama

“No es un juego, es una realidad. Se los digo con la mano en el corazón, no quisieran estar en los zapatos de personas que conocemos a alguien que se debate hoy entre la vida y la muerte. Este virus no se ve, no sabemos dónde nos podemos contagiar, solo sabemos que si tomas la distancia, las medidas necesarias, podemos lograr que lo sufran menos personas”, enfatizó la Presidente Municipal Mara Lezama, durante su mensaje a los benitojuarenses en transmisión en vivo vía redes sociales.

Al abrir su canal de comunicación directa con los ciudadanos como cada día, la Primera Autoridad Municipal reafirmó la importancia fundamental de que todos se mantengan en casa en medida de lo posible, debido a que ante el nuevo Coronavirus aún no hay vacuna ni medicina, por lo que la única forma de salvar más vidas es el distanciamiento social.

“Quédate en casa, es complicado pero es la única manera de salvar vidas y de que no colapse el sistema de salud. Ayúdanos y ayúdate en esta contingencia que nadie quisiera vivir. No te contagies y no contagies”, señaló.

Ante las dudas presentadas vía WhatsApp y en la transmisión en vivo sobre la ayuda alimentaria y los rumores de que algunas colonias en necesidad no la reciben, Mara Lezama aclaró que como se lleva a cabo la logística de la entrega, llegará invariablemente a todos los benitojuarenses en situación vulnerable.

“Toda la ayuda alimentaria llega a las instalaciones del Ejército, nadie la toca ni la ve. Los que ayudan son Guardia Nacional, Marina, Ejército y voluntarios vestidos con jeans, playera blanca y gorra. Se descargan los camiones dentro de las instalaciones militares, se prepara el convoy, que sale flanqueado con las rutas establecidas para peinar cada una de las zonas de la ciudad, donde hay vulnerabilidad. No hay manera de que se salten una casa, no hay manera de que se salten una colonia”, dijo.

Tocante a la prórroga o beneficios en determinados trámites, reiteró que se suspendieron las facultades de suspensión de las autoridades municipales; hay 75% de descuento de multas ejercidas anteriores a la contingencia relacionadas con anuencias, permisos y licencias de funcionamiento. Se suspende la generación de los recargos generados a quienes presenten adeudos por contribuciones municipales y se podrán pagar en parcialidades; entre otros.

Para aclarar dudas y rumores acerca de la procedencia de la ayuda alimentaria, la Primera Edil subrayó: “Es dinero público. El recurso para poder comprar de manera inmediata y con total transparencia la primera tanda que son 125 mil despensas, es del Derecho de Saneamiento que pagan todos los turistas y se va a un fideicomiso”.

Afirmó que ese recurso está perfectamente bien etiquetado y que no se malgastó anteriormente; hoy pudo servir para brindar alimento a los hogares.

Por último, Mara Lezama agradeció a todos aquellos que están salvando vidas, tanto médicos, como enfermeras y enfermeros, camilleros y cada uno de los trabajadores del sector salud que diariamente se esfuerzan por ayudar a las personas que enfrentan esta y otras enfermedades.