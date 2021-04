Queda “corto” IEQROO con funcionarios electorales

El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) no pudo alcanzar la meta de contratación de Asistentes Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales (CAES) para la organización de la jornada de votación del próximo seis de junio.

La Consejera Presidente del IEQROO, Mayra San Román Carrillo Medina, reconoció que en la Zona Norte del Estado aún necesitan 50 funcionarios electorales.

De acuerdo con información recabada por La Verdad Noticias, este sábado presentaron exámenes mil 300 ciudadanos, entre los cuales se contratarán a 660 que fungirán como Asistentes Electorales y CAES.

Sin embargo, Mayra San Román Carrillo reconoció que, a pesar del número que presentaron las pruebas, no lograrán completar la totalidad de funcionarios para la zona norte.

En algunos municipios ha sido un poco más complicado la participación ciudadana. Hicieron falta 50 ciudadanos para llegar a la meta prevista.

Por ello, está previsto que el próximo día 27 de abril lancen otra convocatoria a fin de intentar alcanzar el número necesario de funcionarios electorales.

Ciudadanos presentaron exámenes para fungir como funcionarios electorales.

No recogen credencial

Por otra parte, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), José Francisco Croce Flota, informó que alrededor de 650 ciudadanos no recogieron su credencial de elector en la fecha límite para ello.

En consecuencia, no podrán votar en la jornada del seis de junio próximo.

No van a estar en el listado de la lista nominal, por lo tanto no podrán votar porque su credencial no estará vigente.

Detalló que ese número de credenciales de elector serán resguardadas en una bóveda de seguridad y sólo podrán ser entregadas a partir del siete de junio.