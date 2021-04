Quebrados los hoteles en Chetumal, no tienen para pagar INFONAVIT

La pandemia de la COVID-19 mantiene en severa crisis a los empresarios hoteleros de la zona sur del Estado, quienes ya no tienen capacidad económica para enfrentar la grave situación en la que se encuentran.

De acuerdo con la líder de los hoteleros, Bertha Núñez de Cáceres, no cuentan con liquidez para cubrir el pago de impuestos y obligaciones, porque se han mantenido bajas cifras de ocupación ante la ausencia de turismo.

Incluso, dejó en claro que llegará el momento en que ya no puedan seguir absorbiendo la abultada carga de gastos y tengan que cerrar de forma definitiva.

Destacó que es tal la crisis económica, que ni siquiera tienen para cumplir con el pago a organismos como el INFONAVIT, aunque el verdadero problema es que no reciben algún tipo de apoyo que les permita realizar sus aportaciones.

Bertha Núñez comentó, a manera de ejemplo, que les están aplicando sanciones por no realizar sus aportaciones, cuando precisamente no las efectúan porque carecen de ingresos ante la falta de turistas.

Los empresarios carecen de recursos para cumplir con sus obligaciones fiscales.

No nos están quitando las sanciones, no hemos caído en incumplimiento de pagos por voluntad propia, sino porque no tenemos ingresos.