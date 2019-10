Que ya le pare, pide regidor a Beristain por fugas a la CDMX.

Carlos Enrique Guerra Sánchez, sexto regidor y presidente de la Comisión Edilicia de Obras y Servicios Públicos del municipio de Solidaridad..

Esta semana la presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete volvió a colocarse en el ojo del huracán luego que solo un día participó en actividades locales, para acto seguido, salir velozmente a la Ciudad de México desde donde despacha el resto de la semana, situación que le ha valido el rechazo de los empresarios de la CANACO-SERVYTUR, así como de los regidores Carlos Guerra y Orlando Muñoz.

“La presidente municipal de Playa del Carmen, está perdiendo de vista que fue electa para entrarle con ganas a los temas del municipio, que ya no estamos en la etapa de aprendizaje, que ya no estamos en la etapa de reflexión, de ver cómo podemos entrarle a un tema o no.

Aquí llegamos no para culpar a otras administraciones, aquí llegamos para innovar, para resolver y pues yo le recomendaría a la presidenta que ya le pare en sus viajes a México”, señaló en entrevista Carlos Enrique Guerra Sánchez, sexto regidor y presidente de la Comisión Edilicia de Obras y Servicios Públicos del municipio de Solidaridad.

Apenas el 12 de octubre el regidor Orlando Muñoz llamó respetuosamente a la presidente municipal, Laura Beristain a poner atención en las áreas de donación que el Ayuntamiento debe y puede destinar a la ciudadanía “Solidaridad está en Quintana Roo y no en la Ciudad de México”.

Quizás te interese: Exigen vecinos de Cristo Rey regularizar suministro de electricidad

Finalmente el sexto regidor aclaró que esto no es algo personal, sino que se trata de hacer acto de presencia en un municipio que la requiere y que la eligió. “Que se dé más a notar aquí en la ciudad. Sería muy interesante saber qué es lo que hace en México porque nomás dicen que va por recursos, pero en sí yo no sé cuántos pesos ha traído para acá”, mencionó Carlos Enrique Guerra Sánchez.