¡Qué triste! Familia de Prince pide ayuda para que regrese a casa

Perder a un amigo canino es de las situaciones más dolorosas para algunas personas, por ello, cuando pasa se genera una gran cadena de ayuda entre la sociedad.

Actualmente, las redes sociales han tomado un papel de gran importancia en la búsqueda de mascotas pérdidas, por lo que los usuarios publican y comparten las fotografías y los datos necesarios para encontrarlas.

En esta ocasión es Prince el perrito que se encuentra extraviado desde hace algunos días y cuya búsqueda fue iniciada en algunos grupos de Facebook.

Los hechos ocurrieron en la Región 96 de Cancún y de acuerdo al texto, es un animalito muy juguetón y amigable, sin embargo, cuando no está en su hogar acompañado de su familia, suele ponerse triste y no dormir, por lo que la preocupación aumenta a medida de que pasan los días sin saber dónde se encuentra.

En el post se agrega un número telefónico al que las personas pueden comunicarse para aportar algún dato que ayude a solucionar esta situación, motivo por el cual, los ciudadanos han pedido no darle un uso indebido ya sea para jugar bromas o dar falsas noticias.

La descripción es la siguiente: "Amigos ayudenme a encontrarlo !! Se llama PRINCE y tiene un collar café , se perdió hoy aprox 5:00 am por la region 96 infonavit!! Es un perrito muy juguetón y lindo , pero no duerme y llora si no está en su casita con su papá �� . ���������� si alguien lo ha visto o tiene alguna información favor de llamar o mandar whats a 9982008507".

Incluso, se especifica que a la persona que proporcione información que ayude a dar con el paradero de Prince, se dará una recompensa de $2000.

Cientos de cancunenses han compartido el post y hecho comentarios al respecto, no obstante, sigue siendo importante continuar con la campaña, pues se busca que Prince regrese a su hogar lo antes posible.