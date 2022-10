¿Qué tan necesario es el Ejército en las calles de Cancún?

Este martes, el pleno del Senado de la República avaló la reforma de un artículo transitorio de la reforma constitucional, que creó la Guardia Nacional en el 2019. Con esta, se busca mantener el apoyo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en tareas de seguridad pública, extendiendo sus servicios hasta el 2028 cuando en un principio se tenían contemplados hasta el 2024.

La Guardia Nacional fue presentada en un inicio por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como un cuerpo civil para controlar la violencia y sustituir a la Policía Federal en las tareas de Seguridad Pública.

En el 2021, alrededor de mil 500 soldados fueron asignados al batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional de México y fueron equipados con armas, uniformes y cascos de combate, para ser desplegados en las playas de Cancún y la Riviera Maya, con el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Tarea que para algunas personas entrevistadas no ha sido cumplida, pues hay quienes como Arely de Dios, comparten que, a pesar de saber que los elementos del ejército deberían rondar en la ciudad, aseguran que no han sido testigos de su presencia, siendo uno de los factores que no les brinda seguridad para caminar por la calles de Cancún.

Aunque para otras como Marcela de 58 años y Consuelo Cetina de 60, el resultado del trabajo del ejército es algo progresivo y que se necesita de tiempo para poder percatarse de ellos, por lo que confía que conservar su servicio por unos años más, ayudará a que los niveles de delincuencia disminuyan.

¿Qué opina la ciudadanía?

“Yo creo está bien, porque por ejemplo, por donde yo vivo, si ha estado más segura la colonia, si me ha tocado ver que hacen sus rondines y ya no hay tanta delincuencia. Pero si les hace falta estar más pendientes de la ciudadanía, sobre todo en las colonias que están más alejadas que es donde pasan cosas más graves”.

Consuelo Cetina, 60 años.

“Pues desde que llegaron sigue habiendo mucha inseguridad, necesitan trabajar mucho para cuidar de la ciudadanía. Cancún ya no es un lugar como antes, se necesita mucho del trabajo de ellos, porque en cualquier punto siempre hay peligro, aunque ellos pasen, aunque ellos siempre estén cerca de ti, una nunca se siente segura”.

Myrna Elisa, 33 años.

“Por el momento el ejército sigue sin tomar presencia en la ciudad, pero pues tiene que agarrar fuerza poco a poco, no es de la noche a la mañana y esto es algo que la gente no entiende, tiene que pasar un poco de tiempo para ver resultados. Yo estoy de acuerdo con que se haya alargado su trabajo para darles la oportunidad de que sigan cuidando de la ciudadanía”.

Marcela, 58 años.

“La verdad yo creo que esta más o menos, yo no soy de salir por lo mismo que la ciudad sigue siendo insegura, no me consta el trabajo que han hecho, pero si se les está dando otra oportunidad de seguir trabajando en la ciudad, que demuestren que si están interesados en acabar con la delincuencia”.

Sonia María, 50 años.

“Sinceramente yo no los he visto por la ciudad, no sé por donde se ubiquen. En cuanto a seguridad pues no hay, por lo menos yo, siendo mujer, camino por las calles me siento insegura ya sea de día o de noche, creo que sí es importante que por lo menos se hagan notar”.

Arely de Dios, 29 años.

Para más noticias sobre Quintana Roo da clic aquí.