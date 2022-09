¿Qué tan necesaria es una cuarta dosis en la actualidad?

Cuando se pensó que no habría una nueva sub variante capaz de desplazar a BA.5 de Ómicron, hasta hace unos meses el panorama obstaculizó tras reportarse al primer paciente contagiado con la sub variante BA.2.75 (Centaurus) en la India. Noticia que ha alarmado a la población mundial ante otra posible ola de contagios.

Declarada como variante de preocupación, BA.2.75 aún se encuentra en estudio por parte de la Organización Mundial de Salud (OMS) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), pues si bien, presenta síntomas muy similares a las sub variantes anteriores, aún se desconoce si es más o menos agresiva.

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), Centaurus ha llegado a México, pues el pasado 18 de septiembre, se registró al primer paciente infectado con esta sub variante en la Ciudad de México. Con ello, la población se pregunta si ante una esta nueva variante: “¿es necesaria la aplicación de una cuarta dosis?”.

Cuarta dosis contra covid-19

Por el momento no, pues de acuerdo al médico internistas Alejandro Macías, aún no hay pruebas que apoyen la necesidad de la aplicación de una cuarta dosis, ya que el esquema de vacunación actual, será suficiente para evitar un cuadro grave de la enfermedad que ocasiona la variante secundaria de Ómicron.

“Las vacunas que tenemos todavía, en todo el mundo, se hicieron con el virus original de Wuhan, China; es la misma vacuna que seguimos teniendo y sigue funcionando inclusive con Centaurus… Aunque hay estudios donde se demostró que en las personas mayores de 60 años, el riesgo de enfermar gravemente fue de 0.1% con tres dosis, al 0.03% con cuatro dosis”, señaló.

Si bien, el no aplicar una cuarta dosis a la población en general no será de primera necesidad con la llegada de Centaurus, el especialista señala que tiene sentido recomendar una cuarta dosis a ciertos grupos vulnerables como lo son las personas inmunosuprimidas y la población de edad avanzada.

“Hay que tener en cuenta que Centaurus es una variante de Ómicron, es falso que se transmita 5 veces más fácil, si acaso tiene un poco más de ventaja que la sub variante BA.5 y eso es lo que preocupa, que pudiera llegar a desplazar a la misma variante que tenemos en México y que eso pudiera dar una nueva oleada de contagios… hasta ahora no ha causado un colapso institucional, así que no hay que permitir que cunda el pánico”.

