Que servicio de parquímetros no los discrimine, piden discapacitados.

Toda vez que no se ha podido otorgar el apoyo a las personas con discapacidad con la calcomanía y que tengan derecho al estacionamiento, Rafael Barragan, presidente de la AC Libertad y Accesibilidad e integrante del Consejo Consultivo de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, anunció que ya se encuentran trabajando junto a un grupo de regidores y funcionarios para atender esta demanda.

“Nosotros nos manifestamos en la asociación civil junto con la población que tiene algún tipo de discapacidad, porque en los lugares donde hay estacionamientos públicos o privados, la ley federal de inclusión marca cierta cantidad de cajones para personas con discapacidad por el número de cajones con que cuentan para las personas regulares”, explicó.

Agregó que el caso de los parquímetros que se instalarán en Playa del Carmen tienen que tener en consideración a las personas que tienen algún tipo de discapacidad debido a que la misma ley de inclusión sentencia que no se le debe dar más trabajo a una persona que ya de por sí presenta limitaciones de movilidad y de no hacerlo, los parquímetros estarían siendo discriminatorios con el sector, denunció.

En la ley de tránsito, explicó, hay sanciones para quienes hagan uso de los cajones para discapacitados si no cuentan con la calcomanía por lo que el abogado recordó a las personas con discapacidad que tienen derechos, pero también obligaciones por lo que urgió a solicitar la identificación oficial para que no sean sancionados, así mismo recordó que aquellas estampas obtenidas en sitios distintos a los oficiales no son reconocidas por ley.

“En el caso específico de Playa del Carmen se avanzó muchísimo en la administración pasada, por lo que ahora están intentando volver a llevar proyectos a los actores del gobierno para poderles dar accesibilidad a las personas, pero mientras no haya una voluntad política favorable, no podemos ir a ningún lado”, concluyó.