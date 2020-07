'Que se proceda; no habrá impunidad', pide AMLO contra Laura Beristain

AMLO pidió que se denuncien los actos de corrupción de Beristain ante las autoridades correspondientes

El primer mandatario de la nación, Andrés Manuel López Obrador, sentenció que se debe de proceder contra la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristaín Navarrete, ante acusaciones de malos manejos de las finanzas del municipio por más de 39 millones de pesos, a través de empresas “fantasmas” y la utilización de prestanombres, quienes ni siquiera saben que son socios de estas grandes compañías, mientras no tienen ni para subsistir.

“Todo esto de las facturas falsas o empresas fantasmas, eso que estás planteando, de ser cierto, pues se repetía, gente humilde que utilizaban su nombre, sus datos y se volvían empresarios; bueno, las trabajadoras domésticas, los choferes se convertían en socios de empresas, o gente que nunca había vendido medicina y de repente, como tenía un conocido en el gobierno, tenía influencias en el gobierno, a vender medicina, a vender computadoras, a vender de todo, claro, al doble, al triple del precio. Todo eso es lo que tiene que cambiar poco a poco”, expresó.

AMLO pidió denunciar a Beristain

En su conferencia matutina acotó: “pues que se proceda, hay instancias para castigar actos de corrupción, existe la procuraduría anticorrupción. Esta denuncia puede presentarse en esta oficina, en esta institución, y también en el Ministerio Público, en la Fiscalía General de la República y desde luego en los tribunales o instancias estatales que existen. Hay que hacer las denuncias con pruebas y que no se permita la impunidad”.

La denuncia

Sobre el caso, al primer mandatario se le informó que “dos humildes ciudadanos de la Riviera Maya, Lorenzo Manrique Rosado, de 87 años; y don Cirilo Maceda, que en paz descanse. Ambos son socios 50-50 por ciento de una empresa constructora de nombre Xuanxum S.A. de C.V., a la que el gobierno de Solidaridad, entregó por designación directa un contrato por más de 39 millones de pesos para la rehabilitación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo, encabezada por la morenista Laura de Beristaín”.

Pero el caso, agregó el compañero reportero que: “Don Lorenzo jamás supo en qué momento fundó esta empresa ni sabía que había licitado por más de 39 millones al gobierno de una ciudad, tiene problemas de cataratas y se dedica a sobar para ganarse la vida. Don Cirilo, que en paz descanse, jamás supo que tenía empresa, murió antes de dar con su domicilio”.

Por si fuera poco, se ventiló que: “Laura Beristaín también autorizó la compra por más de 720 mil pesos de insumos médicos para presuntamente atender la emergencia sanitaria del COVID-19 a la empresa Creatividad Bargo catalogada por la Auditoría Superior de la Federación en 2016 como una empresa de simulación, un negocio de simulación...como era de esperarse, jamás llegaron los insumos a los hospitales ni a los servicios de salud, presidente”, se añadió.

De igual manera se le cuestionó: “¿tal parece que su discurso y ejemplo de combate a la corrupción y las malas prácticas no parecen permear en las filas del partido que usted fundó en 2013 ya que, aunque jamás esté bien robar del erario público, a veces no es de sorprendernos que estas prácticas de antaño sean realizadas por neoliberales, pero no por quienes dijeron en 2018 que eran la esperanza de este país, presidente? El pueblo de Solidaridad merece saber su opinión sobre estos actos de presunta corrupción, presidente”.

Desde luego -añadió- no se permite la corrupción a nadie, pero están mucho más obligados a actuaron rectitud, con honestidad, quienes llegan a los cargos a partir de un movimiento que tiene como propósito acabar, desterrar la corrupción del país.

Hizo hincapié en que “los estados son libres, son soberanos. Hay muchas cosas que se hacen con presupuesto estatal, con presupuesto municipal, no compete a la Federación, son presupuestos autorizados por los congresos locales y esos congresos tienen como responsabilidad fiscalizar el ejercicio del gasto, no todo corresponde a la Federación.

Recalcó que: “nosotros venimos de un movimiento donde -es público y notorio- se decidió enfrentar el principal problema de México, que es la corrupción. Y no se va a proteger a nadie, lo dije en el discurso de toma de posesión, ni a mi familia ni a mis hermanos, mi esposa, a ningún familiar, ni amigos ni compañeros. Nosotros tenemos que cumplirle al pueblo y limpiar de corrupción al gobierno, porque es el principal problema del país, estoy convencido. Antes ni siquiera se hablaba de esto”.

Puntualizó que la acumulación de riqueza, de capital en México en la mayoría de los casos se “llevó a cabo al amparo del poder público mediante actos de corrupción.

Insistió que la corrupción es la causa principal de la desigualdad social en México, la corrupción es la causa principal de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia.

“Entonces, tenemos que acabar con la corrupción, limpiar de corrupción el gobierno y no porque venimos de un movimiento y son compañeros nuestros quienes se les olvida por qué estamos en esta lucha, va a haber impunidad. De ninguna manera. El más obligado a actuar con rectitud es el que viene de un movimiento de transformación”.

Expuso que a dos años de su triunfo electoral “se tiene que tomar en cuenta que vamos de arriba para abajo. Estos casos, si se trata de hechos reales, si existen pruebas, corresponden a las autoridades locales”.

Estigmatizar corruptelas

El presidente López Obrador sobre el tema dijo que. “apuesto, independientemente de que las autoridades locales también actúen con honestidad y que no se permita la corrupción, apuesto mucho al ejemplo, al buen ejemplo, al que sea mal visto el corrupto, que se estigmatice la corrupción”.

Añadió que ahora: “vienen personajes que estuvieron involucrados en actos de corrupción o se les acusa de actos de corrupción, porque van a ser las autoridades competentes los que van a juzgar. Independientemente de lo que podemos recuperar, si hay bienes sustraídos ilegalmente del patrimonio público, independientemente del castigo que de acuerdo a la ley se les tiene que aplicar, un elemento importante también de justicia es que puedan informar de cómo funcionaba el régimen de corrupción”.

Lo anterior refiriéndose al ex director de Pemex, Emilio Lozoya y al ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte: “porque actuaban con prepotencia y nunca pensaron que se iban a dar a conocer estos actos de corrupción, y antes lo más que se hacía era condenar a una persona, era un chivo expiatorio. Ahora sería importante que no se laven las manos todos, que no se ensañen en una persona que fue parte de una banda de cuello blanco, que se dedicó a robar, porque ni modo que lo haya hecho solo, que no hayan participado otros”.

Agregó que en el caso del director de Pemex, Lozoya, que va a ser extraditado, él mismo aceptó su extradición y está dispuesto a informar de lo que sucedió. Imagínense, independientemente de la pena, de lo que podemos recuperar, porque se utilizó dinero público todavía, Pemex tiene deudas de la planta de fertilizantes que se compró de manera fraudulenta, pero aparte de eso, que él informe, aclare cómo fue. Esto, de acuerdo a lo que informó el fiscal, tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo, o sea, que están involucrados legisladores. Vamos a sacar todo esto, sí, y que se sepa.

“Sostengo que por un lado está el castigo, pero por el otro es la no repetición, el que no se celebren los fraudes, como era antes, que se dedicaban a saquear y ni siquiera perdían su respetabilidad”, agregó.

Asimismo reiteró que: “antes comentaba en la campaña que en algunos casos los padres les decían a los hijos: Estudia para que cuando sean grande sean como don Fulano, un reverendo ladrón’. Era el ejemplo a seguir el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso tiene que desaparecer. Nada de que cuánto tienes, cuánto vales, no, eso es estigmatizar la riqueza mal habida”.

Por eso insistió que ahora “la persona sea reconocida, recompensada, admirada por su integridad, por sus principios, por sus ideales, por su honestidad. Eso es lograr una sociedad mejor. Y eso existe en México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo, la gente es honesta en México”.

Por eso destacó: “la corrupción se fue originando arriba y quisieron desde arriba podrirlo todo. Afortunadamente, por los valores, por nuestras culturas, como es nuestra gente, su nobleza, su vocación por el trabajo, la honestidad, su humildad, es un pueblo extraordinario”.

“Por eso fue un insulto el llegar a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense eso, pero era el nivel de enajenación que existía, no se veía mal, era: tienes un cargo, aprovecha, no se te va a volver a presentar la oportunidad, no seas tonto”, concluyó sobre el tema.

