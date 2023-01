Que se aplique la ley vigente, Uber aún es ilegal: taxistas de Cancún

Desinformación, es como califica el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo a la empresa Uber, por emitir noticias falsas.

Refieren que la plataforma digital aún no puede operar en estos momentos en la entidad, porque ni el Gobierno del Estado, ni el Congreso, ni la autoridad competente, han sido notificados, por consiguiente, la ley sigue siendo igual. “Uber sigue siendo ilegal”.

Explicaron que todo tiene un proceso, ahora está la ejecución de lo aprobado, en este punto, detallaron, todas las autoridades responsables de la movilidad de Quintana Roo tienen que ser notificadas. El Poder Judicial de la Federación entregará los documentos de todo lo acordado.

“Después de que tenga el gobierno en sus manos la sentencia aprobatoria con los puntos de acuerdo y demás, ahora, es momento de hacer las reglas, adecuaciones y lineamientos, para que Uber entre, después, se annalisa y se manda a aprobación, el Congreso será quien aprobará o no y después se publica en el Diario Oficial del Estado”, dijo el representante legal del sindicato, Jonathan Pineda Castro.

Reafirmó que cuando la Ley de Movilidad se modifique, ellos estarán muy atentos, porque la única manera en que puedan trabajar en conjunto es que todo sea igual, tanto para Uber y para los taxistas, “parejo”.

“Cuando la ley se modifique, nosotros vamos a estar al pendiente de todo y en la medida que haya coincidencias, trabajaremos de la mano, pero si afecta a nuestros agremiados, defenderemos sus intereses, como hasta ahora lo hemos hecho”, señaló.

Al cuestionarlo si saben cuáles serían esas modificaciones y a que se refería con igualdad o coincidencias, contestó que aún no sabe qué se modificará en la Ley actual, ya que el Poder Judicial de la Federación aún no brinda los documentos, todavía no lo notifica.

“Igualdad nos referimos a que, así como nosotros, ellos tendrán que pagar sus impuestos, renovación del parque vehicular, registro para seguridad y demás cosas, a eso nos referimos, incluso el tarifario, que sea igual a la que nosotros tenemos”, reafirmó el abogado.

Imoveqroo

Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, insistió que Uber, en estos momentos no puede operar y serán sancionados todos aquellos operadores que estén laborando.

“No pueden operar, en este momento siguen siendo ilegales; están fuera del marco normativo”, aseveró.

Aclaró que ahora toca que el Tribunal Colegiado notifique al Gobierno del Estado y al Congreso local, para que se hagan las modificaciones a la ley, además del reglamento de movilidad, para que así puedan tramitar los permisos para las plataformas digitales de transporte, de acuerdo a los requisitos que ahí se establezcan.

“En tanto no se hagan estos trámites legales, Uber y demás plataformas similares no pueden operar en Quintana Roo, pues serían objeto de una sanción administrativa, multa”, subrayó.