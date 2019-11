¡Qué poca! Lanchero depravado toquetea a turista en Isla Mujeres

En el texto, la vacacionista relata que desde el principio del recorrido la actitud del presunto responsable se tornó extraña, pues comentaba con insistencia que él podía cuidar de la pequeña hija de la señora, para que esta pudiera realizar las actividades sin ningún impedimentos, sin embargo, tras mencionarlo por séptima vez, su actitud se volvió sospechosa, por lo que la familia no accedió a tal cosa.

Este dato revela que en un principio, el acusado tal vez tenía malas intenciones con la niña de apenas 8 años de edad, pero al verse frustrada su fechoría, optó por tocar de manera inapropiada a la madre de la menor.

Checa todo nuestro contenido de: Denuncias Cancún, AQUÍ

“Vine de vacaciones a Cancún con mi familia, un lanchero en Isla Mujeres desde que nos vió dijo ... para que snorkeleen a gusto “YO ME LLEVO A LA NIÑA” a mi hija de 8 años, lo mencionó fácilmente... 7 veces, y ante tanta insistencia cuando bajamos al mar se lanzó sobre ella para “llevársela a nadar” y que yo pudiera hacer la actividad, de inmediato se la arrebaté y le dije NO ella se va con mi primo y con cara de maldito me dijo cómo vea ... usted tiene que nadar así ... y zas ! Que me toca la vagina el grandísimo hijo de puta!

¡Qué poca! Lanchero depravado toquetea a turista en Isla Mujeres

Pensó que me quedaría callada y de inmediato le grité que no me tocara les advertí a las demás pasajeras lo que había hecho”, escribió la afectada en Facebook.

MÁS NOTAS DE: Quintana Roo, AQUÍ

Agregó también que de manera inmediata dio parte a las autoridades correspondientes, así como a los patrones del sujeto, por lo que, según los últimos, el acusado fue despedido en ese mismo momento, ya que otros tripulantes de la lancha fungieron como testigos respaldando la denuncia de la turista.

Únete a nosotros en Instagram

Indignada, la usuaria lo hizo público con la intención de advertir a otras madres de familia sobre el peligro que podrían correr sus hijos en un abrir y cerrar de ojos, pues cualquier descuido es suficiente para las personas malintencionadas.