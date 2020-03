¿Qué pasó en Cancún durante la crisis del huracán Wilma en 2005?

Últimamente y a causa de la contingencia sanitaria que está ocurriendo en todo el mundo, las personas que llevan mucho tiempo en Cancún o que sean cancunenses de nacimiento han recordado una fecha importante y es que le ha hecho pensar a más de uno que tiene poco tiempo en la ciudad ¿qué fue lo que pasó después del huracán Wilma?

El huracán Wilma ha sido uno de los fenómenos naturales más poderosos que han existido en la historia moderna de la humanidad, el golpe que trajo este huracán a Cancún fue devastador, hoteles antros y edificaciones fueron afectados fuertemente por cada ráfaga de viento de 240 kilómetros por hora durante 60 horas continuas, de estar Willma sobre Cancún... comenzó el caos, esto en octubre del 2005.

Cancún y la crisis del huracán Wilma

Sin los servicios de suministro eléctrico ni de agua potable, la gente quedó a la deriva, además las avenidas estaban totalmente cerradas así como las entradas o los pasos y salidas de la ciudad, esto debido a que grandes postes, anuncios, árboles y demás cosas extrañas obstruían el libre tránsito, la señal telefónica cayó y los servicios de emergencia estaban saturados, parecía una escena sacada de una película de ficción.

Unos días antes las personas que pudieron, hicieron compras, principalmente agua potable, comida y productos de limpieza personal, también llenaron sus tinacos de agua y sus garrafones y cubetas con agua purificada para sobrevivir, sin embargo no imaginaron que la contingencia durara tanto tiempo, los garrafones de agua se vendieron hasta en 100 pesos cuando costaban 15.

El impacto fue total, las calles y las colonias eran irreconocibles, hasta el momento existen cosas que cambiaron para siempre, los días pasaron y aunque los tres niveles de gobierno aceleraron la recuperación de la zona hotelera aún no había empleo, esto quiere decir que no circuló dinero, por lo tanto muchas personas se comenzaron a desesperar pues no había forma de conseguir para empezar alimento.

Si bien los soldados de la Marina entregaron despensas, no era suficiente para toda la población en ese momento, que se encontraba literalmente atrapada en una ciudad fantasma que ni siquiera tenía servicio de luz ni agua potable.

Huracán Wilma entro a Cancún un 21 de octubre de 2005

Fue entonces que comenzaron los saqueos, primero fueron saqueos por comida, lo más entendible, pero hubo quien comenzara a robar electrodomésticos y esto se convirtió en una cadena, fue entonces cuando el mundo conoció las grabaciones de cómo es que la gente saqueaba todo tipo de cosas, incluso motocicletas de estas tiendas conocidas.

Saqueos golpearon Cancún

Era un pueblo sin ley, Cancún no se reconocía así mismo, sin embargo fue en este momento cuando la gente realmente comenzó a conocerse, los vecinos comenzaron a ayudarse y nacieron las guardias vecinales, que era un grupo de vecinos que cerraban las calles donde vivía y con fogatas pasaban toda la noche en vela, esto debido a que los saqueos se intensificaron y comenzaron a robar a las casas particulares, la gente comía en las calles todos juntos y unidos.

Fue en este momento cuando la solidaridad llegó a esta ciudad, jóvenes niños adultos y algunos ancianos ayudaban a limpiar las calles para verla mejor, fueron meses difíciles pues el turismo apenas tomaba su curso, hasta ese punto fue la crisis más dura que ha visto Cancún, por ejemplo después de un mes las tiendas abrieron sus puertas y después de un mes llegó la luz en las colonias.

Vecinos unidos por primera vez

Ahora sabes qué es lo que pasó después del huracán Wilma que preocupa muchas personas, el miedo y la desesperación de quedarse sin comida aún teniendo el dinero en mano es lo que por momentos hace que la gente opte por realizar compras de pánico, fue un proceso duro, muchas personas después del huracán Wilma decidieron irse, la gran mayoría se quedó ya ahora pasa por una nueva crisis.

Sin duda Cancún nuevamente tendrá días llenos de gloria, sin embargo es importante acatar seguir las instrucciones para mantener el orden y evitar que las cosas puedan salirse de control.