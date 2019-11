1 /2 ¡Que pasado! Cobrador de una empresa grafitea casa en Cancún para exigir pago ¡Que pasado! Cobrador de una empresa grafitea casa en Cancún para exigir pago

Es cada vez más común que las personas acudan a distintos establecimientos en los cuales pueden adquirirse productos en distintas modalidades de pago, la mayoría a plazos fijos con mensualidades que tienen que irse cubriendo a tiempo.

Esto se debe a que en muchos de los casos no se puede disponer de una cantidad de dinero fuerte para adquirir bienes y servicios, por lo que este tipo de planes resultan atractivos para mucha gente, sin embargo, al retrasarse en cualquier abono, los intereses o recargos comienzan a acumularse y la deuda crece.

En ese tenor, una denuncia en redes sociales ha llamado bastante la atención, pues un empleado de una de estas tiendas departamentales es acusado de presuntamente haber grafiteado la fachada de la casa de uno de los clientes, que aparentemente se encontraba retrasado en los pagos.

La publicación muestra varias fotografías de la propiedad en donde se escribió con pintura negra frases como “Señor Alejandro, págueme mi dinero”, “Paga Alejandro, págame”, por lo que la víctima de este acto de vandalismo, denunció en Facebook: “Esto es lo que hacen los cobratarios de @Famsa @BancoFamsa el "licenciado" se llama Eduardo pueden mandarle un mensaje a su número. Se llama vandalismo”.

Este conflicto generó la molestia entre los usuarios de redes sociales, pues aseguran que en muchos de los casos los encargados de realizar los cobros se comportan de una manera grosera, altanera y hasta despectiva, por lo que argumentaron que no es justo que sucedan este tipo de cosas, pues son agresiones contra los clientes.

“Es vandalismo, está ocasionando daños en propiedad privada y eso debe reportarse con las autoridades. Estas tiendas te cobran muchísimo y aún así permiten que sus trabajadores hagan estas cosas, no puede ser que no se tomen cartas en el asunto, no pueden tener a gente así trabajando para la empresa”, dice una de las observaciones entre los comentarios.