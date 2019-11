¡Qué miedo! Taxista de Cancún amenaza a pasajeros con un cuchillo

Un usuario de redes sociales ha reportado por este medio a un taxista que, según declara, lo amenazó con un arma blanca luego de sostener una discusión.

Los hechos ocurrieron después de que el hombre abordara un taxi con el número de unidad 6566, el cual debía transportarlo desde la Región 230 hasta Ultramar, lugar donde el conductor pretendía cobrar una tarifa de 80 pesos y fue entonces cuando comenzó la pelea.

El denunciante narró que entre el calor de los insultos, el taxista alzó su camisa para dejar ver un cuchillo, sin embargo, al percatarse de que había gente observando, lo ocultó nuevamente.

No obstante, la presunta víctima dice tener miedo de alguna represalia por dar a conocer el caso, pues el mismo sujeto amenazó con tomar otras medidas, esto debido a que conoce su domicilio, pues fue en esa zona donde comenzó el viaje.

“Amigos apoyen a compartir... Hace km 5 min este taxista me levantó, me trajo de la 230 a Ultramar al momento de pagar le di uno de 100 y me estaba cobrando 80 pesos a lo cual le no le iva a pagar más q 50 pesos q es lo q le cobran siempre... Y km sabrán se puso en su plan y oviamente uno km usuario también nos empezamos a faltar al respeto el señor se baja del taxi y alza su camisa mostrando un cuchilo y al momento de darse cuenta q abia gente bajo su camisa y me dijo YA VI DONDE TE LEVANTE.. TE VAA A YEVAR LA VER...!!

ALGUIEN Q SEPA DONDE LO PUEDO REPORTAR”, dice el texto publicado en redes sociales.

Con la denuncia, también se exhibió una fotografía donde aparece la unidad y el chofer que, aunque no se distingue bien, tiene la puerta delantera abierta, por lo que podría deducirse que la instantánea fue tomada segundos después de amenazar al pasajero para después retirarse del lugar a toda prisa.