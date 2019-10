¿Qué hora es en Cancún, se cambió o no el horario de verano? aquí te decimos todo

Desde hace un par de años, el estado de Quintana Roo ya no cuenta con horario de invierno, esta decisión es debido a la ubicación geográfica en donde se encuentra este estado, ya que su lugar en el mapa es demasiado retirada al centro del país, por lo que las horas de luz nos benefician más a un punto turístico con el horario de verano.

Muchas personas, han visto en redes sociales, televisión o han escuchado por medio de la radio avisos acerca sobre el cambio de horario en el país, sin embargo este no aplicaría a la ciudades de Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Tulum, Isla mujeres, Cozumel y todo Quintana Roo.

Muchas personas despertaron este día y la información en su celular se cambió automáticamente dándoles la hora del centro del país, esto es debido a un ajuste que tiene el celular para cambiar el horario automáticamente, sin embargo esto se puede remediar al pasarlo de automático a manual, los celulares más recientes ya no tienen este problema, pues el uso del GPS interno indica que no es necesario el cambio de horario porque no aplica.

Quintana Roo no es el único estado que está fuera del horario del centro del país, pues el estado de Baja California tampoco cambia sus horarios sólo que ellos llevan dos horas de delantera, no te asustes es normal desde hace un par de años, Quintana Roo no tiene la necesidad de realizar cambios o ajustes cada seis meses por lo que tendremos un horario estable durante todo el año.

La decisión de que Quintana Roo permanezca con un horario fijo durante todo el año, recae sobre el turismo, ya que con el horario de verano se aprovechan más las horas de luz de día para actividades recreativas como la playa o actividades extremas, que es lo que el destino ofrece.

Así que ya sabes en Cancún no se ha cambiado el horario de verano, sin embargo tus programas de televisión empezarán una hora más tarde de lo habitual.