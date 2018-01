¿Qué hacer en Semana Santa 2018?

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y todos ya comienzan a preparar sus planes para vacacionar.

La Semana Santa o Semana Mayor está cargada del sentido cristiano y según estos debe ser tiempo para reflexionar en Jesucristo, sin embargo este período de asueto es empleado por muchas personas para realizar actividades de esparcimiento y diversión, por eso hoy platicamos qué puedes hacer en la Semana Santa 2018.



Este “tiempo santo” muy bien podría ser utilizado para reflexionar en qué cosas podemos hacer para realizar cambios positivos en nuestras vidas, trabajo, en el país y por qué no hasta en el mundo.

Para los cristianos, la Semana Santa es el tiempo litúrgico más importante, y es dedicado a la oración y reflexión de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, hijo de Dios.

La época se inicia con la cuaresma, conocida como el tiempo de preparación, donde se recuerda los cuarenta días de Jesús en el desierto.

Comienza con el miércoles de ceniza y culmina con el Domingo de Ramos.

¿Cuáles son las fechas de Semana Santa 2018?

La Semana Santa y las fechas relacionadas con la misma como el Miércoles de Ceniza y el Corpus Christi no tienen una fecha fija como el resto de festividades cristianas.

La Semana de Pascua se celebra el domingo siguiente a la primera luna llena del equinoccio de primavera, oscilando entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Este año las fechas de Semana Santa en México son:

25 de Marzo, Domingo de Ramos

26 de Marzo, Lunes Santo

27 de Marzo, Martes Santo

28 de Marzo, Miércoles Santo

29 de Marzo, Jueves Santo

30 de Marzo, Viernes Santo

31 de Marzo, Sábado Santo (ó Sábado de Gloria)

01 de Abril, Domingo de Resurrección (ó Domingo de Pascua)

Fechas de Semana Santa este 2018

Vacaciones Escolares de Semana Santa son:

Por otro lado, de acuerdo al Calendario Escolar de la SEP los estudiantes gozarán de las vacaciones de Semana Santa 2018 a partir del 26 de Marzo, y el regreso a clases será hasta el día día 9 de abril de 2018.

Vacaciones escolares 2018

Una vez conociendo las fechas de la Semana Santa y los días en que caerán, estés pensando ya en viajar pero ahora tienes una duda, ¿será que en tu trabajo también tengas estos días para descansar?

La respuesta no es del todo segura, porque depende mucho del lugar en donde trabajes, normalmente los que trabajan para el gobierno, si cuentan con estos días, siempre y cuando no sean directivos, pero en las empresas particulares todo depende de las políticas que tengan y si el jefe dará o no los días.

Sin embargo aquí te dejamos la lista de los días festivos no laborables en 2018:

Este año 2018 nos ofrece 6 días festivos no laborales para descansar.

Hubiéramos podido tener un día de descanso más por las elecciones de nuestro nuevo presidente, pero la ceremonia de transmisión de Poder se celebrará un Domingo.

Lunes, 5 de Febrero 2018: Día de la Constitución Mexicana

Lunes, 19 de Marzo 2018: Natalicio de Benito Juárez

Martes, 1 de Mayo 2018: Día del trabajo

Domingo, 16 de Septiembre 2018: Día de la Independencia de México

Lunes, 19 de Noviembre 2018: Día de la Revolución Mexicana

Sábado, 1 de Diciembre 2018: Transmisión de Poder Ejecutivo Federal

Martes, 25 de Diciembre 2018: Navidad

Tomando esto en cuanta para poder vacacionar en esta Semana Santa 2018, si trabajas tendrás que pedir permiso a tus jefes, pero si no trabajas y lo que quieres es irte a descansar a otra parte y conocer, tenemos los lugares ideales para ti.

Pues en nuestro país hay Pueblos Mágicos y ciudades coloniales en donde la Semana Santa tiene un gran significado y simplemente son hermosos, ¿el plus? no muchos conocen los rincones de nuestro bello México.

Lugares para visitar en Semana Santa 2018:

1. Bacalar, Quintana Roo

Sin duda, nuestro bello estado de Quintana Roo tiene grandes lugares, que son hermosos y paradisíacos para conocer, como es el caso de Bacalar, el cual se localiza a 40 minutos del aeropuerto de Chetumal.

Si no vives en el estado y quieres venir a conocer, los boletos de avión más una noche en ese mágico lugar, sale en aproximadamente 3 mil 500 pesos

“México tiene tesoros turísticos enterrados y una diversificación haría que los destinos compitieran por los viajeros y hasta bajaran precios”, dijo Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles

En Bacalar se puede conocer la "laguna de los 7 colores" en un paseo en lancha, visitar el cenote, practicar kayak y por las noches visitar Chetumal.

Laguna de los siete colores en Bacalar.

2. Talpa, Jalisco

Una segunda opción es Talpa, un pueblo mágico de Jalisco en donde podrá encontrar un clima predilecto y su tradición religiosa, con decenas de capillas. El pueblo es conocido como ‘La perla escondida’.

Una habitación en un hotel que tiene todos los servicios básicos para 2 personas se cotiza en 350 pesos por noche.

“A veces no es necesario que en el hotel te incluyan televisión por cable o servicio al cuarto, porque utilizas el hotel como un techo para descansar, las actividades están en su mayoría fuera de los establecimientos”, consideró García.

Talpa de Allende en Jalisco.

3. Cuatro Ciénegas, Coahuila

La tercera opción es otro pueblo mágico, se llama Cuatro Ciénegas y está ubicado a 3 horas de Monterrey y a una hora de Monclova, Coahuila.

En este lugar se pueden encontrar atractivos turísticos como las Dunas de Yeso, que son 800 hectáreas de arena blanca, que antes cubría el mar.

Por 650 pesos puede encontrar una habitación con los servicios básicos.

Cuatro Ciénegas en Coahuila

4. Loreto, Baja California Sur

Otra gran opción para visitar en Semana Santa y Pascua, es la playa de Loreto, en Baja California Sur, que está a 300 kilómetros al norte de La Paz, a 3 horas en autobús.

Puede encontrar hospedaje por mil 210 pesos para 2 personas, mucho más barato que visitar Puerto Vallarta.

“Muchas veces encontramos precios menores en destinos poco conocidos, porque las tarifas hoteleras obedecen a las leyes de la oferta y la demanda”, dijo Armando Bojórquez, presidente de la agencia de viajes mayorista Bojórquez.

Lo destacable de Loreto es que se puede convivir con la vida marina, que incluye tortugas, lobos marinos y hasta ballenas.

Loreto, Baja California Sur

5. Costa Esmeralda, Veracruz

Costa Esmeralda, en Veracruz, otro bello lugar para vacacionar unos días y descansar de todas las actividades que el día a día nos da.

Ahí podrás encontrar habitaciones para 2 personas en mil 150 pesos la noche, con todos los servicios.

Podrá visitar las ciénegas del Fuerte, que son humedales de agua dulce con manglares, también está la zona arqueológica de Cuajilote y el río Filobobos, donde puede practicar rafting.

Costa Esmeralda, Veracruz

Sin lugar a dudas bellos lugares a los que te puedes escapar en los próximos días de Semana Santa y Pascua, además son increíblemente baratos y accesibles, asegurando que tu estadía ahí sea placentera.

Tips para viajar esta Semana Santa 2018:

1.- Elige un buen destino, define qué tipo de vacaciones deseas y cuáles son los destinos que se prestan.

2.- Investiga, en Internet puedes encontrar mejor el destino al que viajas. Dónde comer, qué atracciones visitar, lugares de interés cercanos, cuánto cuesta hospedarse y moverse, todo lo puedes averiguar en la red.

3.- Establece un presupuesto y ¡no gastes más de lo que te propongas gastar!

4.- Reserva con tiempo, si esperas mucho tiempo podrías correr el riesgo de encontrar todo más caro.

5.- Haz un plan, aunque sea uno tentativo de las actividades por cada día de vacaciones.

6.- Deja todo listo, el trabajo, niños, pendientes personales.

7.- Por último, haz una checklist, enlista todo lo que debes llevar para el viaje y asegúrate de cumplir con cada cosa antes de salir.

Disfruta solo o en familia de las próximas vacaciones de Semana Santa 2018, explora nuevos destinos y disfruta de tu viaje sin preocupaciones ni contratiempos planeando con anticipación.