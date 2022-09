¿Qué hacer en Cancún?, Agenda de fin de semana 16, 17 y 18 de septiembre de 2022

Este fin de semana está lleno de actividades para disfrutar con amigos o con la familia.Del viernes al domingo habrá conciertos, bailes, comedia y mucha fiesta en Cancún.

Están preparadas más de siete actividades culturales y artísticas en diferentes escenarios distribuidos en la ciudad.

VIERNES 16

El doble de Mijares, en concierto

Tila María Sesto, en Cancún

Carcajéate con este divertido show de comedia

Circus Arena del Autódromo Internacional

21:00 horas

Costo: $200

Pide informes al: (998) 810 5262

David Linares abre dos noches en Cancún

Restaurante Zaytun, de Puerto Cancún

Pide informes sobre costos y lugares disponibles al: (998) 231 4128

Kids Party Summer Coco Bongo

Tardeada para niños en la zona hotelera de Cancún

De 16:00 a 19:00 horas

Entrada: $585

Pide informes al: (998) 883 2373

SÁBADO 17

“Smooth”, noche de rock

Un espectáculo con música en vivo.

Bull’s Bar de la Plaza de Toros de Cancún

22:00 horas

No Cover

Pide informes en su Facebook: BULL ‘S BAR

The battle by the beach

Concurso y demostraciones de fisicoculturismo

Teatro de Cancún, zona hotelera

9:30 y 15:30 horas

Entrada: $540 a $740

Compra tus entradas en: tusboletos.mx

Hip Hop Sessions Party Boat

Agarra la fiesta de tres horas y media en un yate

Playa Tortugas, Cancún

Costo: $1,938

Compra tus boletos en: viator.com

DOMINGO 18

Sesquiáltera en concierto

Deléitate con la música tradicional mexicana

Auditorio STOA

18:00 horas

Entrada: $200

Pide más informes al: (998) 172 3732

