1 /2 Los mejores sitios están en Playa del Carmen. ¿Qué hacer el 14 de febrero en Playa del Carmen?

Este 14 de febrero vengan a Playa del Carmen y disfruten sus playas de aguas azul turquesa y como es un destino top encontrarán oferta hotelera con precios para todos los bolsillos y todas las comodidades para disfrutar de la estancia, además por su ubicación podrán explorar la región y sus bellezas naturales, sitios arqueológicos y parques temáticos.

Caminen por la Quinta Avenida, llena de tiendas, bares y restaurantes, se trata de una gran galería multicultural en donde está presente gastronomía de todo el mundo, sabores exóticos o la tradicional comida mexicana, además es el corazón nocturno de Playa del Carmen por lo que después de una cena de reyes es justo y necesario un paseo o visitar alguno de sus centros nocturnos.

¿Quieren conocer la ciudad? participen en un free tour por Playa del Carmen, que los llevará a conocer los principales puntos turísticos de mano de expertos locales, el tour es gratis, pero recuerden dejar una buena propina.

La Casa de Frida Kahlo, es cierto la pintora nunca visitó la Riviera Maya, pero es punto obligatorio si ambos disfrutan de la cultura, el sitio ubicado en calle 8 y Quinta Avenida incluye una visita guiada en donde podrán conocer interesantes anécdotas de uno de los personajes emblemáticos de la pintura mexicana.

Ahora que si la ocasión lo amerita disfruten de unos buenos tacos porque en Playa del Carmen hay para comer bien y barato, por ejemplo las taquerías de la Décima avenida o el mercado de la calle 6 con 10 en donde podrás encontrar la tradicional oferta gastronómica mexicana.

Como decía la abuela, “no te olvides de Diosito” si lo tuyo es la parte espiritual no dejes de visitar las iglesias de Playa del Carmen, que aunque no es una ciudad vieja, sí tiene lugares de culto interesantes por su arquitectura y arte, por ejemplo la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en la Quinta Avenida, la Iglesia del Carmen ubicada en la calle 15 o el Santuario de la Guadalupana en la avenida 30.

Y para aquellos que gustan de los cenotes, los mejores está en el tramo Tulum-Playa del Carmen en donde las combis de servicio foráneo podrán llevarlos a disfrutar de aguas cristalinas y frescas que brotan en medio de pozas entre la roca.

Finalmente la oferta no acaba ahí, visita los parques como Xel-há, Explor, Xcaret, las playas de Xpuhá, Akumal, Punta Esmeralda o Mamitas o adéntrense en la Península y visiten los sitios arqueológicos de Cobá y Chichen Itzá. No se olviden llevar siempre snorkel porque el alquiler es caro, carguen su botella de agua y no usen bloqueador por aquello de contaminar el agua, siempre es mejor usar camisas de licra de manga larga y por supuesto gorra o sombrero.