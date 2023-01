¿Qué es lo que no buscan los cancunenses de un empleo?

Horas extras de trabajo, sueldos mal pagados y exigencia laboral, son algunas de las causas por las cuales muchos de los cancunenses no deciden tomar alguna de las ofertas laborales que se encuentran disponibles en la ciudad.

Pues a pesar de ser una de las ciudades más importantes dentro del sector turístico por su constante flujo de visitantes nacionales e internacionales, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresa, restaurantes y centros de hospedaje desde la pandemia por covid-19, es a la falta de mano de obra.

Este ha sido una de las principales amenazas que la entidad ha arrastrado a lo largo de 3 años y como medida para erradicar esta situación, tanto el gobierno federal, estatal y municipal han implementado una serie de programas donde diversas empresas abren sus vacantes a todo el público.

En Cancún, este miércoles se llevó a cabo el programa Ven y Empléate en el Parque de Las Palapas, donde 30 empresas del sector empresarial, restaurantero y hotelero dieron a conocer las más de mil vacantes disponibles durante la feria.

Muchos de los solicitantes que acudieron, como Brian de 20 años, aseguran que entre de las principales causas por las que no aceptan los trabajos es porque algunas empresas acostumbran a pedir que se labore fuera del horario establecido.

“Dentro de las cosas que no me gusta es que luego te extienden los horarios, te piden que te quedes más tiempo de lo que establece tu contrato”, expresó.

Por otro lado hay quienes como Ana de 20, que recurren a estas ferias de empleo, pues al no tener experiencia laboral, buscan oportunidades para poder empezar a trabajar y poder contar con un ingreso propio.

“Creo que es importante que nos den la oportunidad a quienes aún no hemos trabajado de algo, porque en todos los empleos piden experiencia pero como quieren que la generemos si tampoco nos dan la oportunidad”, dijo.

La exigencia laboral es una de los motivos por los cuales Esmeralda de 24 años, es alguna de las problemáticas a las que se ha enfrentado en trabajos anteriores, pues asegura que hay empresas que capacitan al personal de acuerdo a lo que implica el puesto de trabajo.

“Hay quienes te exigen como si tú supieras ya a donde estas llegando y a veces no te quieren capacitar para que puedas hacer bien tu trabajo”.

Pero lo en todos los solicitantes entrevistados coinciden, es que el factor determinante para aceptar un empleo son las prestaciones de ley, dentro de las que destacan el contar con seguro médico, infonavit, vacaciones, aguinaldo y utilidades, así como tener un sueldo justo por las actividades que implica el puesto de trabajo.

¿Qué es lo esperas de un empleo?

“Pues estoy buscando un puesto como gerente de camaristas. Ya he trabajado antes pero no con este puesto, pero dentro de las cosas que no me gusta es que luego te extienden los horarios, te piden que te quedes más tiempo de lo que establece tu contrato… entre las cosas que me gustaría tener son las prestaciones de ley y transporte como mínimo”.- Brian, 20 años.

“Estoy buscando que el sueldo esté bien para tener algo estable, además de las prestaciones de ley como el seguro, puntos de infonavit y el aguinaldo. Hasta ahora el que me ha interesado es el de promotor de ventas de At&t… Lo que si no me gusta es que hay empresas que se aprovechan del tiempo personal de uno y no lo respetan o que luego no pagan a tiempo”.- Alberto Hernández, 29 años.

“Lo que busco es que me den la oportunidad de generar experiencia, creo que es importante que nos den la oportunidad a quienes aún no hemos trabajado de algo, porque en todos los empleos piden experiencia pero como quieren que la generemos si tampoco nos dan la oportunidad… Con un buen sueldo y prestaciones me conformo”.- Ana, 20 años

“Me gusta que haya trabajo en equipo, que ofrezcan prestaciones de ley y que paguen bien… La verdad no me gustaría es que sea una empresa corrupta o que luego no te quieran pagar lo que prometen, porque te conquistan con un monto y luego te hacen deducciones que al final te dan menos”.- Martin Alexis, 19 años

“Pues busco puestos con un buen ambiente laboral, respeto, un buen horario, algunas empresas manejan el 5x2 y eso permite que tengas un tiempo para ti… Me gustaría ir por el área de división cuartos o mayordomía. Lo único malo que es que ahora todas ofrecen puestos el horario nocturno y eso no me convence”.- Guadalupe, 24 años

“Me fijo mucho en el sueldo y el tiempo, sobre todo que no tengan horarios demasiado… Tengo experiencia en administración y creo que la falta de capacitación es lo que perjudica a uno como trabajador, porque luego hay quienes te exigen como si tú supieras ya a donde estas llegando y a veces no te quieren capacitar para que puedas hacer bien tu trabajo.”.- Esmeralda, 24 años

