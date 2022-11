¿Qué es el CBD y dónde puedo conseguirlo?

El cannabidiol (CBD) es un compuesto que se encuentra en la mariguana. El CBD no es perjudicial, lo que significa que no causa un "subidón", de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El CBD se puede derivar del cáñamo o de plantas que no son de cáñamo. El cáñamo se define como cualquier parte de la planta de cannabis sativa con no más del 0,3% de tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia que altera la mente en la mariguana.

El CBD se ha convertido en un producto bastante polémico en el mercado a pesar de ser completamente legal en México. Aunque el Cannabidol es extraído de la planta de la mariguana no es un componente que tenga ningún efecto que altere el sistema nervosio.

Existen varias formas de consumirlo o utilizarlo y únicamente se debe hallar la forma de incluir el CBD en la propia rutina de salud. Actualmente es utilizado para tratar diferentes enfermedades físicas o mentales o síntomas de ellas.

CBD en Cancún

De acuerdo con Diego Israel Romero Andrade, trabajador en la smoke shop "Jamesbong", ubicada sobre la avenida Nichupté, "mucha gente piensa que el CBD es mariguana, cuando realmente no es así". La tienda en la que Diego Israel trabaja tiene un enfoque principal hacia el CBD aunque se pueden encontrar todo tipo de productos relacionados al cannabis. La ubicación de las otras dos tiendas en Cancún, es sobre la avenida Huayacán, en Arbolada Strip Mall, y la otra está en Plaza Nautilus de la Zona Hotelera.

Según el experto en ventas, Jamesbong es la única smoke shop en Cancún que más se ha enfocado en productos del CBD, "porque le queremos abrir una puerta a todo esto". Incluso cuentan con productos para deportistas como ungüentos en frío y en caliente, "los cuales sirven mucho para los tratamientos musculares y no irritan la piel al ser un compuesto totalmente natural con CBD".

Diego Israel explicó que el CBD que Jamesbong maneja se extrae de la planta del cáñamo, el famoso hemp. "El cáñamo es una planta que vive en la misma familia que la cannabis, no obstante sus cannabinoides han demostrado ser mucho más ligeros, más maleables al momento de hacer productos, por eso la gente debe perder ese estigma de que el CBD es mariguana y es malo".

Beneficios y estigmas

Otra de las ventajas que el vendedor señala sobre el compuesto es que "el CBD en comparación a un tratamiento médico como el clonazepam y demás, es que no hay una dependencia química, no te puedes volver adicto, no te puede matar una sobredosis y, además de que el consumo no es solo por receta, es algo totalmente recreativo, no te vas a estar viajando ni vomitando, porque también eso es lo que mucha gente cree, cuando la verdad no es así".

Diego Israel recomendia a la gente el uso del compuesto y que le pierdan el miedo "para que se pueda vender de manera mucho más segura, más controlada, y también los médicos puedan enfocarse más en descubrir las maravillas que trae la planta".

Señala que quitar el estigma en general sobre la planta es lo que buscan las tres tiendas en Cancún, animando a los curiosos a que se animen a probar el CBD, ya que les va a beneficiar mucho.

"Principalmente, que no le tengan miedo porque lo que nosotros hacemos en Jamesbong es mostrales a nuestros clientes la misión de distribuir paz y amor, los queremos consentir para que se puedan liberarse del estrés y que simplemente tengan un buen día, o en algunos casos, un buen viaje".

¿Qué tipo de productos con CBD ofrecen en las sucursales?

"Principalmente son gomitas y el aceite, este último tanto para consumo humano como para consumo canino. La diferencia entre ambos es que el CBD canino tiene una pureza mayor, ya que el CBD para humanos tiene un grado de pureza menor porque el humano es menos susceptible a los efectos del CBD, mientras que el canino si tiene que estar totalmente regulado para que no haya ninguna afectación en ellos".

¿Cuáles son los precios?

"Lo más caro que vas a poder encontrar aquí son $2220 y el más barato son $240 pesos, pero si te quieres ir por una media, siempre se van a ir arriba de los $400".

¿Cuáles son los beneficios del CBD para la salud?

"Principalmente, además de los ya conocidos, como son el tratamiento para las personas que sufren ataques epilépticos, problemas de insomnio y demás, los beneficios son que te controlan el estrés, la ansiedad, el dolor, y también en diferentes presentaciones han resultado ser imprescindibles para el tratamiento de dolores musculares e incluso para desinfectar heridas".

Agrega que los productos de CBD que manejan en Jamesbong son componentes naturales que ellos trabajan con empresas americanas que siguen estrictos regulamientos desde la cosecha hasta el momento que se pueda consumir.

¿Qué otros productos se pueden encontrar en las tiendas?

"Los productos que se pueden encontrar en cualquiera de las sucursales principalmente se enfocan a lo que antes se conocía como una tabaquería tradicional. Se encuentra desde lo que es conocido como papel de rolar, de todas las variantes. Así como aditamentos para el consumo de las hierbas, como es pipas, bongs y también manejamos accesorios para tratamiento de la misma, contenedores, charolas, filtros y demás detalles dependiendo de los gustos del consumidor".

El CBD se comercializa en muchos productos de consumo:

Alimentos

Aceites

Lociones

Cápsulas

Productos cosméticos

