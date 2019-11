Que dueños de Cinépolis y Cinemex paguen el impuesto del 8%: regidor.

Regidores que aprobaron el ajuste a los impuestos.

“Los cines a nivel nacional tiene ya sus tarifas planteadas es finalmente el empresario quien cubrirá este impuesto”, dijo el décimo tercer regidor Gustavo García Utrera al cuestionamiento de cómo opera el aumento del 8% al boletaje de los cines afincados en la Riviera Maya, caso de Cinépolis y de Cinemex.

Explicó que este incremento ya estaba plasmado en la Ley de Hacienda para otro tipo de espectáculos públicos como los conciertos masivos, o toda aquel evento que tuviera un costo por acceso por lo que descartó que se trate de un incremento, señaló y justificó que lo único que aprobó él como parte del cabildo fue incluir a los cines.

La aclaración fue hecha luego que el sábado la mayoría del Cabildo de Solidaridad aprobó las reformas a la ley Hacienda y el Presupuesto para el 2020, a iniciativa de la presidente municipal Laura Beristain Navarrete en donde se autoriza el incremento al 3% del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, además de crear el gravamen al boletaje en cines a fin de comprar el 8% del mismo.

Durante la XII sesión extraordinaria del Cabildo de Solidaridad se confimó el aumento a los impuestos que se suman al del impuesto al predial que quedó del 5 al 13% y al de Saneamiento Ambiental, con lo cual el gobierno morenista de Laura Beristain dejó de lado la promesa de no más impuestos que hiciera en campaña.

Entre las justificaciones está que para reducir el déficit de 213 millones de pesos en cuanto a la recaudación, se propuso aumentar el Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles de un dos al tres por ciento así como el impuesto al boletaje de los cines.

Al respecto y tras pedir la palabra durante la sesión de cabildo, la regidora Samaria Angulo Sala explicó que en tiempos de recesión económica no se pueden aplicar medidas que dañan a los potenciales inversionistas.

El grupo de Beristain que votó a favor de las modificaciones a la Ley de Ingresos y el presupuesto del próximo año fue de 10 regidores, pero a esta lista se sumaron la regidora Fabiola Ballesteros del PAN y Orlando Muñoz, del PRD, otrora críticos a Beristain y quienes insistieron en que tales aumentos no dañarán los bolsillos de los solidarenses.

Los que votaron en contra están Samaria Angulo, Verónica Gallardo y Carlos Guerra, mientras que la priísta Leslie Baeza se abstuvo por no haber contado con la información en tiempo y forma, mientras tanto, empresarios de la Canaco y ciudadanos en general acudieron a la sesión para pedir el no incremento de los impuestos, voces que no fueron escuchadas por el gobierno municipal y sus aliados del PAN y PRD.