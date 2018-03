¿Qué alcanza con el salario mínimo en Cancún?

CARLOS MATUS / Diario La Verdad CANCÚN, Q.Roo.- Al día al menos 185 mil personas en Quintana Roo ganan 80.4 pesos y con eso alimentan, visten y educan a poco más de 400 mil personas. El salario mínimo autorizado por la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasami), y a pesar de eso, el poder adquisitivo de al menos 45 por ciento de las familias en Quintana Roo ha disminuido entre 10 y 23.5 por ciento.

Qué puedes comprar con el salario mínimo en Cancún

SOBREVIVEN

Te puede interesar

Para Roberto Ovilla Hernández, trabajador del sector turístico, sobrevivir de las propinas es la única alternativa para poder mantener a su familia, pero “lo cierto es que las propinas ya no son las de antes, pues ahora con los hoteles All Inclusive si me han afectado”. No importa la situación que se viva en el destino, Roberto sabe que tiene el deber de llevar sustento para su esposa y sus dos hijos, y lo que le preocupa es que en próximas semanas estará batallando para poder comprar materiales escolares. El salario mensual de Roberto es de dos mil 492 pesos más propinas, que en buenas quincenas puede ser de hasta cuatro mil pesos, pero en otras de menos de mil 100 pesos.Al igual que Roberto, al menos 445 mil personas sobreviven con el salario mínimo en Quintana Roo y otros 107 mil se encuentran en pobreza extrema, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) realizado en 2015. Tan sólo en Benito Juárez e Isla Mujeres, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) estima que 29 mil trabajadores sobreviven con el salario mínimo. Para Roberto, la crisis económica no es un tema nuevo, pero este 2017 ha demostrado ser de los más duros que tenga memoria.