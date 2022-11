Qatar 2022: Poco optimismo y muchas críticas a la Selección Mexicana.

Un aura de pesimismo se percibe entre los mexicanos previo al partido de México vs Polonia. El director técnico, Gerardo Martino, ha sido criticado intensamente por los pamboleros nacionales debido al mal paso del equipo que ha venido al menos en su desempeño durante el último año y medio.

México se encuentra obsesionado por llegar a los cuartos de final en una Copa del Mundo por primera vez desde que fue anfitrión en 1970 y 1986. La última vez que un equipo mexicano se quedó en fase de grupos fue en Argentina 1978.

Sin embargo, a partir de este martes cuando los mexicanos debuten en el Mundial de Qatar 2022 ante Polonia, en su primer partido de la fase de grupos, si el desenlace es favorable para el Tri provocará que los aficionados crean que los seleccionados del “Tata” serán los que rompan la racha de México.

Cuestionados si verán los partidos del mundial, qué piensan sobre la actual Selección Mexicana y a qué equipo ven coronarse como campeón mundial, los cancunenses comentan:

Qatar 2022: Poco optimismo y muchas críticas a la Selección Mexicana.

“Si voy a ver el mundial, los partidos que se pueda claro. Veo difícil que México haga un buen papel, lo veo difícil, la verdad como está jugando la selección con este técnico seguro salimos en la primera ronda. Me gustaría ver un Argentina vs Portugal en la final para el último encuentro entre Messi y Cristiano Ronaldo”. Fernando, 54 años.

“Me perdí la inauguración pero espero ver todos los partidos de México porque nos toca trabajar. Con la actual selección mexicana hay muy poca esperanza de avanzar pero pues tenemos fe en llegar a los cuartos de final. Mi fe está puesta en avanzar más allá de los octavos de final, pero la realidad es otra. Brasil como Argentina son mis favoritos para ganar la copa”. Miguel Ángel, 35 años.

“Vamos a ver los partidos a escondidas en el trabajo pero de que los vamos a ver, los vamos a ver. La selección no está tan fuerte como otros años aunque nunca se pierde la esperanza de que lo den todo en la cancha pero eso ya se verá en este primer juego contra Polonia. Apuesto por Alemania como ganador en este mundial pero cualquiera puede darnos la sorpresa”. Raúl, 29 años.

“Claro que voy a ver a mi selección, ya estamos al pendiente. México viene muy bajo de categoría pero vamos a esperar de todos modos, nos queda seguir apoyando como afición. Dudo mucho que lleguemos a cuartos de final o pasemos de la primera ronda. El campeón mundial tal vez sea Brasil o Inglaterra”. Francisco, 52 años.

“Nunca me he perdido un partido de México y este mundial no será la excepción, creo que ni al trabajo voy a ir. No estoy conforme con la selección actual, hay buenos jugadores que dejaron fuera. Raúl Jiménez no está para jugar y los demás nada positivo que aportar al equipo. Esperemos hagan un buen papel pero está dudoso, es una de las peores alineaciones que he visto mucho tiempo. Veo ganador a Francia o España, alguno de ellos”. Valentín, 30 años.

“Al menos voy a ver los partidos de México y ya las eliminatorias rumbo a la final, pero no creo ver todo el mundial este año. Podemos llegar muy lejos como mexicanos porque tenemos esas ganas de ser los mejores jugando futbol pero parece que eso no les importa a los futbolistas, entonces no espero mucho de la selección en Qatar. La verdad no sé quien podría ganar la copa pero se habla mucho de Dinamarca o Uruguay”. Mario, 38 años.

“Se sabe que quizás es la selección menos competitiva de los últimos años, sin embargo yo los apoyaré porque somos guerreros y como mexicanos siempre sabemos salir adelante. Veré México jugar en el mundial de Qatar, aunque será difícil obtener victorias pues la selección ya está pasadita de años. Veo campeón mundial a Holanda o España”. Carlos, 45 años.

“No veré el mundial porque es puro negocio, solo para eso llevaron la selección al Qatar. Televisa y Azteca hacen puras novelas ilusionando a los mexicanos y con el futbol es igual. Solo irán a pasar vergüenza al mundial. Raúl Jiménez es una vergüenza de México. Sin laterales, sin 9, Vega, Chávez, Chuky y 8 más… A confiar que nos vaya bien. La copa se la puede llevar Brasil, Francia o Serbia”. Humberto, 40 años.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.