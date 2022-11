Qatar 2022: Mundial llena restaurantes en Cancún

Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac Cancún señaló que el mundial de Qatar 2022 ha logrado llenar restaurantes junto al Buen Fin y el fin de semana largo del año, señaló que muy pocos manejan reservación y recomendó llegar 40 minutos de antelación a los partidos.

"Para mencionar que es todo un éxito en el arranque de este mundial Qatar 2022 en el ámbito restaurantero todo un éxito llenos totales en los restaurantes", anticipó el líder restaurantero.

Debido a derechos de retransmisión no todos los partidos de fútbol se van a poder ver libres ya que los ha comprado Sky, por lo que se trata de aprovechar al máximo los partidos disponibles.

"Desafortunadamente no todos los restaurantes tienen todos los partidos porque algunos son exclusivos de Sky entonces la realidad es que no todos los restaurantes están transmitiendo todos los partidos y también hay muchos restaurantes que decidieron no aperturar en ese horario porque son restaurantes que se dedican única y exclusivamente a la cena".

Pero no es cosa solo del Mundial Qatar 2022, sino de una serie de eventos como el Buen Fin y el puente de la Revolución Mexicana que se han unido para dar un impulso grande en el inicio del mundial de fútbol en Qatar.

"Entonces visto eso creo que ha sido un detonante unido con el Buen Fin y con las promociones y este fin de semana largo que tuvimos el puente, creo que nos reportó y nos regresó números muy positivos con ocupaciones del 100 y listas de espera".

Comenzó la temporada alta para los restaurantes

Con los números del 100 por ciento que han presentado los restaurantes en este último fin de semana largo, los restaurantes han visto el 100 por ciento de restaurantes llenos, dando inicio a la temporada alta.

"Esto da inicio a la temporada alta lo que nos congratula a todos los restauranteros en recibir. Esperamos que se conserve este movimiento hasta finales de diciembre y asi empecemos el primer semestre con todo el ímpetu y que tengamos un 2023 muy próspero con muy buenas ventas para empezar a recuperarnos de esos años tan difíciles", señaló.

Julio Villarreal

Aprovechó para recomendar llegar antes a los restaurantes para poder ocupar un lugar debido a que en el último fin de semana se han visto restaurantes llenos a la hora de los partidos por lo que lo mejor es llegar 40 minutos antes de cada partido programado.

"Reiterar que algunos restaurantes no están tomando reservaciones y están sirviendo al que llegue primero, pero algunos están tomando reservaciones, entonces sugerimos a la clientela que pregunte si el restaurante tiene o no mesas sobre todo en los partidos de México y de las selecciones que suelen llenar aquí en Cancún o retienen por acá en México una gran afición", dijo.

