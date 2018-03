Q. Roo más seguro: Entrega Carlos Joaquín más de 162 patrullas

Durante la entrega de 162 nuevas unidades para reforzar la seguridad en Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín aseguró que la delincuencia crece porque la gente busca beneficios al promoverla.

“Lo más importante no es si le pegan o no al gobierno, lo más importante es el destino”, sentenció.

Te puede interesar

“Los actos de delincuencia no se generan desde las presidencias municipales o desde el gobernador, se provocan en muchos ámbitos en los que hay gente que busca desestabilizar, generar conflicto, violencia, gente que provoca que estos índices crezcan en búsqueda de beneficios económicos o para lograr posiciones de tipo político”, aseguró Carlos Joaquín. Con este llamado, Carlos Joaquín fue duro con sus críticos al mencionar que hablar sin datos es muy sencillo y aprovechar las redes para dañar, también. Así, con una inversión de más de 112 millones de pesos el gobernador entregó a las corporaciones policíacas 150 camionetas Pick Up doble cabina, dos Sprinter para 19 personas, cinco motocicletas Suzuki Boulevard y cinco motocicletas Suzuki VStrom para reforzar la seguridad de todos los quintanarroenses. “Es importante garantizar más seguridad y certeza, pero también generar una mejor percepción”, dijo Carlos Joaquín. Y justo por ello, en su mensaje, invitó a todos los sectores a trabajar juntos para lograr estos objetivos ya que los destinos turísticos le dan de comer a más de dos millones de personas. “Estamos tratando de mejorar nuestra Policía Estatal para que llegue a donde nunca había llegado, para que no esté solamente en Othón P. Blanco y su presencia se fortalezca en Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y en todos los municipios, regiones y subdivisiones. Con estos nuevos vehículos llegamos”, aseguró el gobernador.Carlos Joaquín indicó que hubo quienes se alegraron por el warning que Estados Unidos emitió para sus ciudadanos, pero que justo por eso la sociedad, gobierno y empresarios deben trabajar unidos para revertirlo. Por eso hizo un llamado a los “grupos que quieren hacer daño” ya que de lo contrario las consecuencias serán negativas para todos, no solo para el gobierno. Dijo que toda la administración estatal trabaja cotidianamente muy fuerte, para lograr la paz y tranquilidad de toda la población, sin importar la condición social de los habitantes. “Trabajamos todos los días, todas las horas y casi todos los minutos en lograr que en Quintana Roo haya paz y tranquilidad, y para eso hay que luchar también contra muchos que no lo quieren”, destacó el gobernador. Asimismo, indicó que se están destinando mayores recursos para que todos los cuerpos policíacos de la entidad estén mejor capacitados y sobre todo que los elementos tengan la tranquilidad que sus familias están también protegidas.“Somos el estado número nueve entre los más seguros del país, de acuerdo a todos los índices nacionales, pero en la percepción nos sentimos como si fuéramos el 23. Hay que trabajar mucho para que la percepción cambie, porque nos va ayudar a salir adelante”, aseguró. Por eso es importante, reiteró, mejorar la percepción y con hechos, decir que la situación social está mejor, ya que también se trabaja para mejorar espacios de esparcimiento para la juventud y así como para tener mejores oportunidades de empleo. “A veces criticar es muy fácil, hablar sin datos es muy sencillo, usar las redes para denostar también, pero el trabajo que se hace diario es muy amplio, muy fuerte y por ello debemos seguir valorándolo, darle más fortaleza, más acción, una mejor estrategia y juntarnos y unirnos para que Quintana Roo y en especial nuestras zonas turísticas, tengan garantía y certeza de tranquilidad”, concluyó Carlos Joaquín.