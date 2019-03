Pymes de Cancún sin suficiente apoyo durante sexenio de EPN

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en Cancún no contaron con suficientes apoyos que permitieran la generación de nuevos negocios, por el contrario, los programas federales eran complicados de acceder para el emprendimiento, sostiene el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Rafael Ortega Ramírez.

Aunque reconoció que la Canaco participó en varias convocatorias para el emprendedurismo, entre ellas, entrega de computadoras para comerciantes, apoyos económicos y hasta en los programas de créditos que revisaba la Secretaría de Economía para dirigirlos con bancos con orden de pago, no fueron suficientes, ya que para las Pymes en nacimiento fue difícil acceder a los créditos bancarios aunado con la falta de capacitación para abrir un negocio.

“Los programas que había en los sexenios anteriores eran sólo para los cuates, participamos en muchas convocatorias”, dijo el presidente de la Canaco en Cancún.

Para Rafael Ortega además de la falta de apoyo a nivel federal, también en lo local existen factores que incentivaron la caída de apertura de negocios, entre ellas, la inseguridad en el destino turístico, el proceso de trámites para abrir un negocio y el difícil acceso a créditos bancarios para el emprendimiento.

En el primer trimestre de 2019, la Canaco en Cancún reportó la apertura de 25 nuevos negocios, cifra pequeña a comparación con 2018 que en el mismo período fueron entre 90 y 100 empresas nuevas.

“La reducción en la apertura de negocios es nuestro municipio tiene que ver con varios factores, lo principal es que mucha gente no tiene conocimiento de ser un comerciante, luego muchos no tienen el capital y con los bancos es muy difícil que te presten, requieres de dos años de operación, no estar en el buró de crédito y lo complicado que para muchos negocios resulta la licencia de funcionamiento, la tramitología tiene que ver también con la inseguridad, tienen miedo, las altas rentas, tiene que ver con muchas cosas”, dijo el presidente de la Canaco.