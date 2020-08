Puerto Aventuras eligió a su delegado en 2018: Tomás Flores.

Luego de recibir la noticia de la sentencia de un Tribunal de Xalapa que revocó la decisión del Tribunal en Chetumal, Tomás Flores, delegado de Puerto Aventuras dio a conocer que la delegación siempre ha vivido olvidada en temas de salud, seguridad pública y educación.

“Los servicios públicos están limitados alumbrado, bacheo y servicios básicos como recoja de basura. No hay señalización como semáforos. Hace falta muchos módulos aquí en la delegación.

No hay módulo de CEBIAM. No hay módulo de transporte, una patrulla de tránsito, para infracciones de tránsito hay que ir a playa”, comentó desde Playa del Carmen.

Olvido ha sumido a Puerto Aventuras en crisis permanente

Apenas unas semanas atrás el delegado de Puerto Aventuras, Tomás Flores Benítez, asumió nuevamente el cargo gracias a un fallo del Tribunal Electoral de Quintana Roo que consideró como un exceso la decisión de la alcaldesa Laura Beristain en Playa del Carmen, sin embargo días después la Sala del Tribunal de Xalapa, en Veracruz decidió lo contrario.

“Para un acta de defunción a Playa, para hacer una denuncia a Playa, para sacar una constancia de vecindad a playa. La delegación no cuenta ni con un vehículo oficial y no le dan presupuesto y todas esas gestiones las estábamos desarrollando y no hay respuesta favorable” dijo e entrevista.

Además estimado amigo, Puerto Aventuras ya eligió en el 2018 su delegado, sentenció y agregó que en la delegación reciben todas las quejas y las atienden y, por último, Puerto Aventuras ya debe ser Alcaldía.

Cabe mencionar que la diputada local Roxana Lili Campos Miranda anunció que interpuso un juicio político en contra de Laura Beristain Navarrete, por estos hechos, gracias a los excesos que cometió al asumir contribuciones que no le corresponden y haber ignorado a la suplente.

Sin embargo, aunque la alcaldesa habría manipulado la Contraloría del Ayuntamiento de Solidaridad, los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) consideraron que esto violaba sus derechos electorales, al haber llegado al cargo por medio de una elección popular.

