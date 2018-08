Puertas abiertas en MORENA a políticos externos

El Coordinador de Vinculación con la Sociedad Civil de Morena en la entidad, Manuel Aguilar Ortega, señaló que están dispuestos a recibir a exmilitantes de otros partidos políticos que puedan ser postulados como sus candidatos para el próximo proceso electoral local.

Manuel Aguilar Ortega

Además, aclaró que ningún militante tiene garantizada alguna eventual candidatura a eventuales cargos de elección popular, pues las postulaciones se realizarán con base a su desempeño y compromiso con la sociedad.

Como se sabe, en 2019 se renovará el Congreso del Estado y se anticipa que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tiene amplias posibilidades de obtener la mayoría de diputados.

Manuel Aguilar señaló que podrían recibir a exmilitantes de otras organizaciones políticas que quieran participar en Morena, siempre y cuando comulguen con sus principios partidistas como no robar, no mentir y no traicionar.

“Quienes comulguen con nuestros principios son bienvenidos. Tendrán evidentemente que hacer solicitud para ingresar al partido, pero las puertas están abiertos para todos”, dijo.

El dirigente morenista en la entidad indicó no pretenden cometer los mismos errores que otros partidos políticos, porque su compromiso es con la sociedad.

Insistió en que nadie tiene garantizada una candidatura, con todo y que existen “adelantados” que están pensando en la sucesión legislativa y gubernamental.

“Me parece que todos los que están en la vida pública quieren seguir activos, políticamente hablando, pero quien ocupe un encargo primero que cumpla su función, que haga bien su trabajo, eso es lo que quiere la gente”, afirmó.

Puntualizó que en Quintana Roo Morena sólo piensa en encabezar las causas ciudadanas, para no generar decepción entre los ciudadanos que ha creído en su proyecto.