Efrén Martín/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- Puedes sufrir acoso sexual y no lo sabes porque lo ves ‘normal’. La directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), Silvia Damián López, consideró fundamental impulsar la cultura de la denuncia por acoso sexual en la entidad, pues a pesar de que existen penas corporales de hasta tres años por este ilícito, se estima que solamente el 20 por ciento de los casos son denunciados. Un punto que destacó, es que en la mayoría de las ocasiones las mujeres no logran identificar que son víctimas de acoso sexual. En este sentido, explicó que pueden ser indicios de acoso sexual recibir mensajes o llamadas telefónicas durante la noche o madrugada, con insinuaciones sentimentales disfrazadas, así como demasiada persecución, ser grabada o seguida de manera virtual. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares (INDIREH) de cada 100 mujeres, 27 sufren acoso sexual, hostigamiento o discriminación, principalmente en sus centros laborales. Sin embargo, no todas o todos los hostigados denuncian por temor o desconocimiento de que son víctimas, ya que el acosador “disfraza” su ilícito con un presunto sentimiento amoroso. Al respecto, la directora del IQM indicó lo grave es que, en el caso del Estado, apenas el 20 por ciento de los casos son denunciados y a manera de ejemplo señaló que este año sólo se han documentado tres denuncias.

“Un caso fue en la Policía de Othón P. Blanco, otro en la Secretaría Estatal de Salud y otro lo estamos trabajando, no digo más porque aún no tenemos todas las pruebas pero estamos sobre el trabajo. El 70 u 80 por ciento no denuncia (porque) la gente tiene miedo”, dijo.

, porque en Quintana Roo este delito se sanciona hasta con tres años de pena corporal.