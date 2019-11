Pueblos mayas decidirán futuro del Tren Maya: AMLO.

La multitud aplaudió la particip

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que serán los pueblos mayas quienes tendrán en sus manos la decisión de construir o no el Tren Maya, el cual es calificado por expertos en política como la obra más importante de la actual administración federal.

Lo anterior lo dio a conocer durante su visita al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, donde el mandatario federal encabezó un encuentro denominado Diálogo con el Pueblo Maya Peninsular y Población Indígena Migrante, donde López Obrador escuchó inquietudes de este sector de la población relacionadas con salud, educación, programas sociales, seguridad y sobre cómo los beneficiaría el proyecto del Tren Maya.

En su discurso el titular del ejecutivo federal detalló que el Tren Maya ayudaría a detonar la economía del sur y sureste del país, generando miles de empleos, así como permitiendo que más personas visiten lugares importantes de dichas partes de la república, consiguiendo beneficios importantes para todos los habitantes.

"Ahora vamos a decirlo ya le toca al sur y sureste, y no porque el presidente sea de está región, no, también estamos hablando de un caso de justicia, de igualar el crecimiento del país, porque en esta zona es donde existe más recurso natural de México, entonces no se puede entender esa desigualdad" expresó.

López Obrador advirtió que de continuar los amparos para evitar la construcción del Tren Maya, optará por cancelar el proyecto, motivo por el cual esperará el resultado de las encuestas realizadas en las comunidades mayas, mismas que debería realizarse antes de diciembre, antes de lanzar en consenso la concesión del tren.

“No quisiera yo, se los digo con toda franqueza, que por caprichos empiecen a llover amparos y se detenga la obra y que no la terminemos en tres años , si es así mejor no la inicio porque yo no voy a dejar una obra inconclusa, por eso quiero que me ayuden, yo les digo que esa obra conviene al desarrollo de los pueblos y vamos a cuidar el medio ambiente y vamos a cuidar el patrimonio cultural de los mexicanos con desarrollo sustentable", dijo.

Antes de concluir el evento, el presidente de la República realizó una encuesta exprés sobre este tema, pidiendo a los presentes levantar la mano si estaban a favor del Tren Maya, ganando la aprobación del proyecto.