Proyecto dudoso ante los ciudadanos de Benito Juárez

Katerine Ender Córdova, integrante de “Guardianes del Manglar Cancún”, habló en exclusiva para el Diario La Verdad, sobre la situación de la supuesta privatización de Playa Langosta, donde afirmó, que ya inició con las diferentes solicitudes de información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para saber qué proyecto quieren hacer en ese lugar.

“A nosotros nos lo hicieron saber por los “Activistas de Cancún”, y por los deportistas, mismos que el pasado sábado 30 de junio se manifestaron por la presunta privatización de la playa, por eso como organización civil, atendimos a la petición y ahora ya estamos en el proceso de la solicitud de información a la SEMARNAT y a las diferentes instituciones de gobierno federal, para que nos aclaren dicha situación”

Refirió, que además de estar privatizando el lugar, el proyecto que se viene rumorando en redes sociales, afectaría al medio ambiente, “un impacto ambiental similar al de tajamar”, ya que la playa es una zona de baja profundidad y de una gran variedad de peces, así como de una alta influencia de personas donde se vería obligado a reducir el área pública.

“Como es posible que siendo un lugar Público, las autoridades correspondientes quieran privatizar y empezar a lucrar con eso, además, ya hay una gran cantidad de personas inconformes con este supuesto proyecto, por eso le daremos seguimiento”

Añadió, que en las solicitudes de información, están elaborando una petición para que este proyecto se reubique a otra playa, a una donde el nivel del mar sea mayor que el de Playa Langosta, para que no haya una afectación ecológica, “para mí y toda asociación civil no estamos de acuerdo con esto, hay que reubicarlo”.

Cabe recalcar, que este proyecto se dio a conocer el mes de abril del presente año por la SEMARNAT, y se trata de una nueva modalidad de parque acuático, conformado por inflables que tendrán juegos y estarán anclados al lecho marino así como estar en tres diferentes Playas de Cancún, Playa Langosta, Plaza Forum y Playa Chac Mool.

La empresa a cargo de este gran proyecto es “Float fun enterteinment”, misma que había hecho una solicitud de permiso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la colocación de los inflables en una superficie de 3 mil metros cuadrados, desde Septiembre del 2017.



Por otra parte, Frank López Reyes, ex director de Turismo en el municipio de Benito Juárez, a través de las redes sociales, dio su postura desmintiendo el tema de la privatización de la playa, el comunicado decía lo siguiente:

“En los últimos días ha circulado en redes sociales que Playa Langostas se privatizará, la realidad es la siguiente.

FONATUR, autorizó unos módulos de venta que estaban contemplados desde el inicio del proyecto, así como unos juegos inflables cuya autorización dependió de Semarnat, no Fonatur, ya que estarán en el agua.

La playa No se privatiza, ni se privatizará, su uso es 100% público y gratuito, el estacionamiento No tendrá pluma, es libre y gratuito y los baños tampoco se cierran o se cobrará, estuvieron cerrados unos días al igual que las regaderas por un problema con las tuberías; defendamos siempre el espacio público pero tampoco caigamos en noticias falsas, playa langostas es de los cancunenses y turistas y es un espacio muy digno, público y gratuito para goce de todos nosotros”.

Hasta el momento, las diferentes dependencias federales no han dado una postura oficial, pero los “Activistas de Cancún” y los “Guardianes del Manglar Cancún”, afirmaron que trabajarán, para llegar a fondo sobre este caso, para no dejarse engañar por las noticias falsas.