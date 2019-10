Provoca Frente Frío ausentismo en escuelas; no se suspenden clases

Tras el paso de la onda tropical número 46 por las costas de Quintana Roo, en Cancún hubo un ausentismo en las escuelas de nivel básico, esto por causa de los encharcamientos en las diferentes colonias y regiones de la ciudad, por ello los padres decidieron no llevar a sus hijos.

El Subsecretario de Educación en la Zona Norte de Quintana Roo, Carlos Gorocica, dijo que en Cancún, de las 478 escuelas públicas la asistencia en preescolar fue del 18% a 20%; el nivel de primaria fue entre un 30% a 31%, mientras que en secundaria llegó hasta un 38% del total de alumnos; tan solo en Cancún la matrícula de nivel básico es de 120 mil 599.

Hay que destacar que también hubo una ausencia en las escuelas privadas del nivel básico, así lo explicó Gorocica, “En las escuelas privadas de nivel preescolar hubo una asistencia de hasta un 30%, en nivel primaria fue de hasta un 40%, mientras que en las secundarias llegó hasta en un 50%”.

Señaló que el nivel de afectación en los planteles, en la estructura educativa de nivel básico, se presentaron algunas filtraciones de agua en algunas losas de techo y cortos de energía por inundaciones en los registros electrónicos, aunque comentó que por un mínimo porcentaje, el cual fue de un 2%.

Añadió que las zonas más afectadas por las inundaciones, son las colonias como la Lombardo Toledano, Donceles, Vista Real, La Joya, Villas del Mar, Tierra Maya, Corales, Haciendas Real del Caribe, donde los alumnos no asistieron a clases.

Recalcó que hasta el momento no se suspenderán las clases, ya que no les ha llegado la autorización de hacerlo y eso sólo lo determina Protección Civil Estatal y Municipal, mientras tanto las clases del turno vespertino de hoy y las clases de mañana jueves continuarán de manera normal.

“En tanto no tengamos las indicaciones de Protección Civil Estatal o Municipal, no se suspenderán clases, hasta el momento no lo hay, por lo que no habrá suspensión para el turno vespertino, ni las clases de mañana se suspenderán, todo continúa de manera normal”, concluyó.