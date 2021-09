Tras la aprobación de la despenalización del aborto en México en una votación unánime, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se declaró inconstitucional y el criterio ahora es obligatorio para todos los jueces del país; Provida convocó a una manifestación pacífica el cual se replicará en toda la República Méxicana y Quintana Roo también la llevará acabo.

Se prevé que en Cancún y en los municipios del Estado, donde haya sedes del Poder Judicial, inicie a las 10:00 horas, el día lunes 13 de septiembre; esto con la finalidad de alzar la voz en defensa de la vida para que sean escuchados, pues según son más las personas que están en contra del aborto que a favor.

El obispo Pedro Pablo habló al respecto

Provida sigue en la lucha; convocan a manifestación en Quintana Roo

En entrevista con el Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. El obispo diocesano de la diócesis de Cancún-Chetumal, invitó a la concentración y dio su punto de vista en la votación unánime en el pleno de la SCJN.

“El pueblo de México, según el INE, el 75% está a favor de la vida, creo que las personas, que son la mayoría, sí merecen ser escuchados, las leyes se hicieron para regir al pueblo mexicano y nosotros no podemos tolerar la dictadura de algunos jueces sobre un pueblo que está a favor de la vida. Creo que se merece todo el respeto el pueblo; si es que somos un país democráticos y no una dictadura”, dijo.

Expresó su descontento hacia los jueces, pues muchas veces por la presión que tienen con la ONU e incluso por pactos internacionales aprueban cosas que van contra la vida, además, afirmó que viene una ola todavía más grande de ideologías de género, las cuales son falsedades, mentiras y que no van de acuerdo con la realidad.

“Creo que se debió de hacer una consulta y no perder el tiempo y recursos en otras cosas que solo lo utilizan como distractor, consultas patitos, se debe consultar el tema del aborto; pero a estas alturas, qué más podemos hacer”, enfatizó.

Al menos cinco municipios de Quintana Roo participarán

Por último invitó a la ciudadanía en general a participar en está manifestación el cual se hará en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal, ya que esto no es un tema de religión, sino de vida, “el tema del aborto no es religioso y la protesta no lo organiza la iglesia, cino asociaciones civiles que están defendiendo la vida, además, no solo participa la Iglesia Católica, sino cientos de religiones y denominaciones”, concluyó.

