Este lunes 13 de septiembre de 2021, se llevó a cabo una manifestación pacífica por parte de asociaciones PROVIDA en Cancún, a las afueras del Poder Judicial de la Federación, ubicado sobre la avenida Andrés Quintana Roo en la Supermanzana 245, esto tras el fallo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la despenalización del aborto en México.

La ciudadana Silvana Chávez, habló para La Verdad Noticias y señaló que el motivo de la manifestación es para alzar la voz a favor de la vida y no de la muerte, “estamos a favor de la mujer, estamos a favor de los hombres, de los niños, de todo mexicano. Creemos que las autoridades escucharán la voz de los ciudadanos”, dijo.

Ciudadana le hecha la culpa al gobierno

Provida alza la voz a favor de la vida en Cancún, tras fallo de la SCJN

Señaló que la solución no es el aborto, comentó que hay muchas opciones que significan vida, tanto para la mujer, así como para los niños por nacer, el problema, según Silvana, es que aprueban leyes de muerte, que únicamente da la opción a la mujer de matar a su propio hijo, le hacen creer que solamente así se va a solucionar el problema.

“El niño no es un problema, el problema es el gobierno que no supo defender a la mujer, que no la supo proteger, que no le sabe dar recursos para que salga adelante con sus hijos, eso el estado debe de proteger y de garantizar una vida digna para la mujer, para el niño que se gesta”, enfatizó.

Afirmó que la educación sexual debe darse en el seno familiar como primera instancia y es bueno, pero también se han dado cuenta que han pasado por el derecho de los padres a educar a sus propios hijos conforme a sus convicciones, conforme a sus principios y valores y afuera les están dando una seudo educación sexual.

“Lo único que hace es genitalizar a nuestros niños, sexualizarlos y hacerles creer que los anticonceptivos son la solución y no lo son, todo está en el respeto, en los valores y la abstinencia, que es lo que les va a permitir a cuidar su salud al 100% y a cuidarse de no embarazarse, esto en las niñas”, subrayó.

Invitan a que más personas se sumen a PROVIDA

Por último, exhortó e invitó a la ciudadanía, no solo a los que profesan una religión sino a todos que se sumen a las asociaciones que son PROVIDA para que el gobierno escuche que, “somos más los que estamos a favor de la vida y solo una minoria a favor del aborto”, concluyó.

