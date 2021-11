Protestarán tortilleros en calles de Chetumal por alza a insumos.

Productores de masa y tortilla de Chetumal, como ya sucedió en Cancún, saldrían a las calles para protestar por el aumento indiscriminado que registran los insumos para la elaboración del alimento básico.

El presidente de Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Quintana Roo, Julio Durán Sánchez, afirmó que los permanentes “ajustes” hacen imposible mantener el precio del kilogramo del producto al público.

Resaltó que las principales empresas distribuidoras de harina continúan con modificaciones en el costo de la tonelada hasta por 600 pesos, mientras que el kilogramo del gas LP y tarifas de energía eléctrica incrementan de precio prácticamente cada mes.

Hace unos días hubo una protesta en Cancún y ahora los dueños de los establecimientos de Chetumal también piden salir manifestarse en contra de los aumentos; nos han encarecido la tonelada de harina, el gas y la luz y esto no puede seguir así.

Dejó en claro que, ante este entorno, los productores de tortillas están obligados a incrementar los precios, siendo los principales afectados los consumidores, de ahí la intención de realizar protestas públicas.

Julio Durán mencionó que las ventas a raíz de la pandemia han registrado un descenso, por lo que sus ganancias son mínimas y apenas alcanzan a cubrir los gastos operativos.

No hay ganancias, las ventas hay día están muy bajas y apenas nos alcanza para cubrir operatividad y pago de personal. Hay muchos que no quieren hacer un nuevo ajuste en sus precios porque esto no sólo lastima el bolsillo del consumidor sino también el del productor.