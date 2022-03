Protestan por deficiencias en clínica del ISSSTE de Chetumal.

Por enésima ocasión, profesionales de la salud en la clínica del ISSSTE en Chetumal denunciaron, mediante una protesta, la falta de medicamentos, equipo médico, insumos de limpieza, aire acondicionado, uniformes y batas para pacientes.

Aseguraron que el director de la clínica, Emmanuel Ángel Gutiérrez, ha ignorado los requerimientos y necesidades de la base trabajadora, a pesar que tiene como objetivo brindar un servicio de calidad a los derechohabientes.

Los manifestantes, quienes se plantaron en la entrada principal de la clínica en Chetumal, resaltaron que en múltiples ocasiones han solicitado medicinas, equipo, material de limpieza y basta para pacientes, sin que reciban ninguna respuesta.

Dejaron en claro que trabajar en el interior del hospital es como “hacerlo en el Infierno”, ya que además de la falta de insumos, carecen de aire acondicionado y de agua corriente en los baños.

Es un infierno estar adentro del hospital… no hay sábanas para los pacientes, no hay agua para lavarnos las manos y los pacientes tienen que traer sus propios ventiladores, su glucómetro para que les tomemos su nivel de azúcar porque no hay tiras reactivas.