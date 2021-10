Con gritos, banderas de color azul y blanco, batucada, pancartas y vestidos de un solo color, más de 150 personas, integrantes de asociaciones civiles y grupos religiosos que son PRO-VIDA, se dieron cita en el kilómetro 0 de la Zona Hotelera de Cancún, con la finalidad de expresar su descontento por la despenalización del aborto en México y anunciar que están a favor de la mujer y de la vida.

La manifestación inició a las 10:00 horas de este domingo 3 de octubre justo a la misma hora que comenzó en las más de 35 ciudades de México, así como en la CDMX, donde fue la sede y miles de personas asistieron por el mismo propósito antes citado; la Dr. Mariné Torres Aguilar, médico especialista en oncología habló al respecto.

Rechazan aprobación de la SCJN

Protestan más de 150 personas, PRO-VIDA, en el km. 0 de la ZH de Cancún

“Rechazo completo a la reciente aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante dos situaciones que me parecen un atropello a la vida y son la despenalización del aborto y la delcración de inconstitucionalidad sobre la objeción de consiencia, la intensión de estas dos situaciones van en contra del articulo primero de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo.

Lo anterior, reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratatos internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías de su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la constitución establece y que ningun párrafo menciona la suspención de la vida a través del aborto.

En este sentido, Mariné indicó que todos reconocemos el embarazo como una condición generadora de vida, sin embargo recalcó que el embarazo no es una enfermedad, contrario a esto, sí lo son, las complicaciones relacionadas con el aborto mecánico, el uso de medicamentos para indisir la muerte y la expulsión del ser humano en gestación.

Protestan más de 150 personas, PRO-VIDA, en el km. 0 de la ZH de Cancún

Por último, afirmó que no solo hay bases y fundamentos en la religión, sino también en la ciencia sobre el motivo por el cual el aborto no debería ser practicado, pues es un ser humano al que están matando, “existen argumentos morales para sustentar una postura a favor de la vida, pero es innecesario recurrir a ellos, cuando los argumentos médicos, científicos y legales son suficientes para pronunciarnos en contra de la imposición de una minoría que no busca el bien de la mujer, ni de la sociedad, sino imponer un estado de normalización de la violencia permitiendo y fomentando justo sobre aquellos que no pueden defenderse”, concluyó.

