Protestan contra Aguakan en Playa del Carmen.

Ciudadanos se manifestaron contra Aguakan al exterior de las instalaciones de la empresa, sobre la avenida 115, en Playa del Carmen, denunciando las altas tarifas, la contaminación y el mal servicio que ofrece la empresa en el destino turístico.

Los manifestantes señalaron que la concesionaria del servicio de agua potable y drenaje, en el municipio de Solidaridad, abusa con los precios que llegan cada mes en los recibos y que no se refleja en el servicio ni en el abasto de agua, pues la empresa corta el agua cuando quiere, a la hora que quiere y sin previo aviso.

Así lo expuso Marco Antonio López Díaz, presidente de la asociación civil Vecinos Unidos contra las hipotecarias corruptas, quien destacó el desbordamiento de aguas negras en la Quinta Avenida este fin de semana, cosecuencia de las lluvias registradas, y que dieron la vuelta al mundo al ser testigos de varios turistas.

"Aguakan echó la buena promoción turística en España por el caño", afirmó. Agregando que la concesionaria de agua ha hecho gran daño en Solidaridad, así como en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, y "donde quiera que esté esta empresa", por lo que tiene que salir.

"O bien regresa CAPA o regresa algún otro concesionario. Las concesiones no son malas, son malas las gentes que lo administran porque no invierten, toda la lana se la llevan y no invierten aquí", abundó.

Dijo que la invitación para la manifestación se hizo a todos los playenses aunque muchos ciudadanos no acudieron esta mañana, pero que la poca gente que asistió es porque está cansada y harta de la empresa.

Además de que los inconformes solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtieron que si Aguakan no mejoraba el servicio de agua potable, no pagarían ningún recibo de esta empresa "ecocida" y "ratera", por lo que convocaron a resistencia civil.

