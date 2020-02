Protección Civil se reporta lista para atender llamado de la Secretaría de Salud.

Emanuel Hedding, director operativo de la Secretaría de Protección Civil de Solidaridad.

Ante el revuelo en el mundo por el avance del coronavirus y la presencia de un crucero en Cozumel con un turista con síntomas gripales, Emanuel Hedding, director operativo de la Secretaría de Protección Civil de Solidaridad reconoció la necesidad de que México y la Riviera Maya demuestren al mundo que están listos para atender cualquier brote epidemiológico bajo la dirección y los protocolos de la Secretaría de Salud federal.

“Hemos llevado algunas pláticas con los responsables de la salud, aquí en el municipio de Solidaridad sobre todo en caso de que exista algún riesgo respecto a alguna enfermedad que pudiera ser contagiosa debemos llevar a cabo las medidas preventivas, en el caso de Protección Civil nos corresponden los riesgos ecológicos sanitarios, sin embargo el personal de salud es el que debe llevar la atención”, dijo en entrevista.

Infraestructura médica en la Riviera Maya.

Señaló que es el momento de que como sociedad se demuestre al mundo que estamos preparados para cualquier eventualidad en el sentido de no causar alarma ni correr rumores esto debido a que hasta este momento no hay ningún caso de coronavirus ni en Solidaridad ni en el país, pero recomendó la necesidad de como sociedad estar actualizados y llevar medidas higiénicas básicas.

“Siempre tener las medidas de seguridad que correspondan para nosotros tener la seguridad de que no dispersemos más enfermedades, eso ayudará a que se minimice al máximo cualquier riesgo de contagio y sobre todo para que el turismo internacional se dé cuenta de que estamos preparados para llevar a cabo un cerco sanitario en caso de ser necesario a través de las instancias estatales o nacionales”, señaló.

Respecto al tema de las enfermedades contagiosas, dio a conocer que en este momento se llevan a cabo pláticas entre el personal en materia de prevención y pidió no hacer amarillismo sobre el coronavirus debido a que esto crea un fenómeno de alarma innecesario para el destino 100% turístico.

“Aquí lo importante es no correr rumores falsos, no causar alarma, mantener la calma y como repito mantener las medidas de higiene para que nosotros mismos evitemos cualquier tipo de propagación de enfermedad, no solo en el caso del coronavirus, que posiblemente se pueda dar, esperemos que no”, dijo.

Finalmente comentó que hasta el momento es la Secretaría de Salud federal la que se hace cargo de la situación y no que las dependencias municipales que no estén preparadas porque sería una manera no adecuada y que sea la Secretaria de Salud la que indique las acciones a seguir en este tipo de casos.