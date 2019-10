Protección Civil del Estado supervisa refugios anticiclón en Playa del Carmen.

Adrián Martínez Ortega, coordinador estatal de Protección Civil.

Adrián Martínez Ortega, coordinador estatal de Protección Civil, dio a conocer que durante su estancia en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, este día realizarán acciones de revisión a los alrededor de 46 planteles educativos que operan como refugios y que fueron aprobados por la autoridad local, así mismo manifestó que está enterado de la situación de los ‘tragahumo’ en Playa del Carmen por lo que ya hay un acercamiento con los diputados para apoyar a este sector.

“Hay que seguir atentos, todavía estamos en temporada de huracanes y es muy importante que la ciudadanía siga a las fuentes oficiales que sacan los boletines todos los días”, dijo en entrevista, así mismo señaló que como coordinador estatal de Protección Civil en la entidad está en pláticas con los diputados de la XVI Legislatura del Congreso del Estado para otorgar mayores recursos a Protección Civil en materia de herramientas y beneficios laborales.

En otro orden de ideas y a pregunta expresa sobre el trabajo coordinado con la alcaldesa Laura Beristain, Adrián Martínez Ortega, coordinador estatal de Protección Civil, reconoció que a casi un año de trabajo aún no ha logrado concertar una cita para abordar el tema de protección civil con la polémica presidente municipal, sin embargo ha logrado acercarse al director local para tratar los temas inherentes al cargo.

Quizás te interese: Piden al Congreso juicio político contra Laura Beristain

“Con Protección Civil no tengo problema en ningún municipio. No he tenido la suerte de que nos atienda la presidente municipal Laura Beristain, la he estado buscando, no he tenido suerte de coincidir con su agenda para poder sentarnos y platicar temas enfocados a la Protección Civil del municipio de Solidaridad, pero aunado a eso nosotros estamos trabajando con su director de PC”, concluyó el coordinador estatal de Protección Civil en Quintana Roo.