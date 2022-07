Propone Observatorio Legislativo a Mara un gobierno más eficiente

El gobierno entrante de Mara Lezama Espinosa, deberá pensar seriamente en una reestructura de su organigrama, para hacerlo más eficiente y que pueda atender mejor a los quintanarroenses consideró el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra quien asegura que el actual modelo es ineficiente.

El representante del organismo de la sociedad civil señala que , “algo que no se ha visto hasta ahora es si Mara Lezama se plantea una reforma interna, porque creemos que hay muchas áreas que existen por tradición y que probablemente pueden ser concentradas o desaparecidas ”, declaró el empresario.

Y criticó que es común que se creen dependencias homólogas a las federales, como es el caso de la Comisión de Búsqueda de Personas, que finalmente son solo “de membrete” porque no tienen objetivos o recursos, pese a que la problemática que se supone debieran atender es grave y crece día con día.

Galaviz Ibarra expresa que, estas son “reflexiones que deberá hacer el gobierno entrante de Mara Lezama; ya que si no se hace, se ocuparán puestos, pero no se dará el cambio deseado ni los resultados que la sociedad espera. No podemos obtener un cambio con más de lo mismo”.