Propone Coparmex que salarios se paguen entre gobierno y empresas

El presidente de la Coparmex Riviera Maya, Marck Pujol dijo en entrevista que el "Salario Solidario" no ha sido tomado en cuenta por el gobierno federal debido a la propuesta de otorgar el 50% de las nóminas laborales en apoyo a los empresarios del país.

Explicó que con salarios solidarios sería menor al que percibían los trabajadores antes de la crisis provocada por el coronavirus o Covid19, pero no habría despidos entre los afiliados a la Coparmex Riviera Maya.

La medida estaría destinada a los trabajadores que ganen entre uno a tres salarios mínimos. "El gobierno federal hace caso omiso a esta propuesta salarial, por lo que para ser oídos, serán los trabajadores quienes deberán de apoyar esta campaña y solicitarlo al gobierno federal para que los empleos se reactiven y las empresas no cierren", comentó Mark Pujol.

Los recursos, según la Coparmex, permitirán pagar a sus colaboradores.

Agregó que entre sus peticiones está que el rubro de la construcción sea considerado como esencial en las empresas y así se volvería a dar salario a 6 millones de trabajadores en todo el pais, que laboran en este sector.

Cabe mencionar que para la Coparmex, en México, el 85% de las empresas son micro o pequeñas y para evitar que cierren es necesario que el gobierno federal apoye con las nóminas. No sin mencionar que las grandes empresas tienen líneas de crédito y podrían soportar toda esta debacle que generó la Pandemia Mundial del Covid19.

Finalmente reconoció que hay empresas que no declaran al fisco por lo que sería difícil que entren en este paquete de propuestas y dentro de la campaña del "Salario Solidario", además de que las propuestas del gobierno estatal en torno al programa para reactivar la economía en la entidad, no benefiará a todas la empresas y sería muy pocas las que podrían accesar a este proyecto del gobierno, ya que en las bases se advierte que las empresas que han corrido trabajadores desde enero a la fecha, no podrán ingresar a estos beneficios ni tampoco a ningún crédito.

