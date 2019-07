Propinas de trabajadores no pueden ser tomadas como salario, magistrado

Propinas de trabajadores no pueden ser tomadas como salario

Luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableciera que las propinas son parte del salario de un trabajador y debe retenerse el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez, aseveró que esto no es posible.

De acuerdo con el funcionario, no es posible debido a que las propinas no son obligatorias, ni están incluidas legalmente como salarios, al menos así lo marca la Ley Federal del Trabajo, por lo cual, no se debe cobrar ningún impuesto.

“Al no haber obligatoriedad en la propina, tampoco hay manera de regularlo porque la propina es opcional, así lo señala la Ley Federal del Trabajo, no es obligatorio, es un porcentaje por la satisfacción de un servicio”, explicó Plácido Humberto.

Por su parte, el SAT aseguró que de acuerdo con el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo, las propinas percibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos, son parte del salario del trabajador.

En este contexto, el magistrado especificó que si las propinas fueran un complemento de pago en especie, la situación sería distinta, pues un caso similar sucede con los obreros o las trabajadoras o trabajadores del hogar.

“Hay complementos del salario en especie, por ejemplo para el caso trabajadores domésticos, de peones de alguna empresa productiva, pero en el caso del comercio no es posible”, señaló el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Alguna de las recomendaciones que emitió el especialista para los trabajadores, específicamente a los de la industria turística, fue leer bien sus contratos colectivos de trabajo en donde les especifiquen si las propinas, entran o no como parte de sus ganancias.

De esta manera, los empleados tendrían cómo justificar ante el SAT que dentro de sus contrataos de trabajo no se incluyen las propinas ganadas por sus servicios.