Promueve Laura Beristain unidad y el diálogo

“Fui elegida a través del voto directo y ahí reside mi legitimidad para desempeñar plenamente mis atribuciones como presidenta municipal”, aseveró Laura Beris­tain Navarrete, quien comenzó a despachar en su oficina en la sede del Ayunta­miento de Solidaridad, ubicada en la calle 8 y avenida 20, en la zona centro de Playa del Carmen.

Al arribar al recinto gubernamental, fue recibida por decenas de empleados quienes le refrendaron su total respaldo y se comprometieron con ella en trabajar de la mano, en equipo y unidad, sin ningún interés que no sea el progreso y el desarrollo de las familias solidarenses. Laura Beristain refrendó su compromiso de impulsar un gobierno abierto al diálogo y el debate de ideas en un ámbito de respeto y búsqueda de justicia social; pero fue determinante: “las leyes no se ne­gocian ni se juega con la voluntad del pueblo solidarense, quien me dio su voto de confianza para representarlos con un alto sentido de la responsabilidad”.

Bajo esa premisa, negó que vaya ceder al “chantaje” y los “amagos” de quienes pretenden doblegar la voluntad del pueblo respondiendo a intereses poco claros.

“Soy y siempre seré respetuosa de las leyes. Soy mujer de una pieza. Estoy consciente que la tarea de gobernar implica siempre sumar, pues cuando divides, vencen la inmovilidad, los desacuerdos, la polarización de las ideas y las posturas irreconciliables. Y eso no es lo que buscamos los solidarenses, hartos de malos gobiernos”, recalcó

Además, en tanto se reanuda la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo -suspendida por no existir condiciones para su desarrollo- nombró a los encar­gados que suplen de manera provisional las ausen­cias de los titulares de seis dependencias: Secretaría General, Tesorería Municipal, Director de Ingresos, Director de Egresos, Contraloría y la Dirección Ge­neral de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Ratifica la alcaldesa de Solidaridad su compromiso, sin ningún otro interés, que no sea el progreso y bienestar de las familias playenses“Voy a poner todo mi empeño, mi respeto, mi corazón, mi responsabilidad y vamos a trabajar de la mano, como ustedes me conocen, con diálogo, uni­dos, para llevar a buen puerto el municipio, llegó la hora de comenzar a trabajar”, expresó.

“Por último, los ciudadanos pueden estar tran­quilos de que los servicios básicos se están prestando con regularidad, eficiencia y atención las 24 horas del día, con el fin de mantener un municipio limpio, ordenado y que ofrezca una muy buena imagen a los solidarenses como al turismo que nos visita”.