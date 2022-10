Prohibido venta ambulante en playas, aplicamos el reglamento: Aguilar Osorio

Jorge Aguilar Osorio, secretario del Ayuntamiento Benito Juárez, confirmó que para cumplir con la estrategia de seguridad en las playas de Cancún, deben continuar aplicando el reglamento y aquella persona que no lo acate, sea detenida.

“Por reglamento está prohibido la venta ambulante en Playas de Cancún, nosotros como secretaria general no decidimos qué cumplimos y qué no”, dijo.

Esta declaración del funcionario se debe a que el pasado viernes 30 de septiembre decenas de vendedores ambulantes se dieron cita en las instalaciones del Ayuntamiento para pedir hablar con la presidenta o algún representante, quienes pidieron oportunidad para trabajar y una solución a sus quejas.

“Se quejaron contra algunos jueces cívicos y policías por abuso de autoridad y porque no les devuelvan sus cosas, dinero y productos. Ya hablamos con el encargado de la Policía Turística de la Zona Hotelera para explicar y exhortar que no se cometa ningún tipo de abuso de autoridad contra la población”, afirmó.

Detalló que establecerán una mesa de trabajo con la contadora Elvia y líder del sindicato de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, CTC, Pascual de la Cruz, para resolver el tema, en esta misma reunión estará presente el regidor Luis Pech Pech.

Osorio afirma que la “limpia” seguirá, actuando conforme al reglamento, “en esa zona, en todas la playas no está permitido y hasta que no haya un cambio en el reglamento, seguiremos cumpliendo. Los empresarios no piden que continúe así, que no haya vendedores ambulantes en las playas para evitar cualquier situación de riesgo”, añadió.

CTC convocó la manifestación

Elvia, contadora del sindicato de la CTC, indicó que fue ella quien convocó la protesta en el palacio y en acuerdo con las más de 60 personas, quienes han sufrido algún abuso policiaco, fueron al Ayuntamiento.

“En algunos casos nos detienen a la fuerza, nos quitan la lana y nuestros productos, nunca nos lo devuelven, además, hay jueces cívicos que se pasan y abusan de su poder para extorsionarnos, a veces tenemos temor”, comentó.

Sin dar una cifra exacta, subrayó que son más de 60 vendedores los que están inconformes con las autoridades en la Zona Hotelera, esto sin contar a aquellos que por miedo no deciden hablar.

Operativo Playa Segura

Hasta el cierre de la administración de Carlos Joaquín, los tres niveles de gobierno participaban en operativos en playas de Cancún, el cual denominaban Playa Segura y consistía en detectar comercio ambulante y establecimientos que no contaban con permiso e incluso que estuvieran involucrados en venta de sustancias ilegales.

Este operativo se replicó en los 11 municipios y con 3 mil 915 elementos de SSP y 6 mil 200 de corporaciones como la Marina, la Guardia Nacional y el Batallón Turístico, recorrian las playas de Quintana Roo.

Se sabe que esta estrategia seguirá en esta administración para tratar de erradicar hechos de alto impacto en la zona, como robos y homicidios dolosos.