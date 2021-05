Prohibidas las fiestas ante riesgo de contagios de COVID-19

En la víspera de la celebración del Día de la Madre, el director de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS), Miguel Pino Murillo, advirtió que duplicarán los operativos para detectar reuniones y fiestas masivas en la entidad.

Además, anticipó que habrá vigilancia especial en centros comerciales y supermercados, a fin de garantizar que, en esta temporada de compras, no excedan los aforos máximos permitidos.

Dejó en claro que, debido a que el Semáforo Epidemiológico Estatal se encuentra en color naranja, están estrictamente prohibidas las reuniones y fiestas masivas.

Respetar medidas preventivas

Por ello, exhortó a la población a mantener las medidas preventivas, para evitar que los contagios sigan a la alza, a grado tal que se considera que la zona sur del Estado está más cerca del color rojo que del naranja.

Reforzaremos los operativos y duplicaremos esfuerzos, para poder actuar contra quien desacate las recomendaciones y proceder con multas, la prioridad es salvaguardar la salud y evitar que los casos se incrementen todavía más.

Miguel Pino dejó en claro que un incremento de casos de COVID-19 y el retroceso en color naranja repercute seriamente, no solo en la salud de los quintanarroenses sino también el proceso de reactivación económica.

Se realizarán operativos especiales para evitar fiestas y reuniones masivas.

Resaltó que, además de vigilar que no se realicen reuniones masivas, también supervisarán que en supermercados y centros comerciales no excedan los aforos máximos permitidos, no ingresen menores de 12 años, ni varios integrantes de una sola familia.

Por cierto, indicó que son 560 establecimientos suspendidos y que han sido objeto de multas, por incumplir, principalmente, en el tema de los aforos, no respetar la sana distancia, tener trabajadores sin equipo de protección y por permitir el ingreso a personas sin cubrebocas.