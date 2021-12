Elementos de la Policía Turística de Othón P. Blanco presentaron una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) luego de que se les prohibió el uso del baño de la base de la corporación en Chetumal.

De acuerdo con elementos de la Policía Turística, quienes solicitaron se omitiera su nombre por temor a represalias, la restricción para el uso del sanitario es instrucción directa de la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández.

En consecuencia, los elementos varones tendrán que realizar sus necesidades fisiológicas “en el monte” o solicitar se les facilite el baño de gasolineras y hoteles de Chetumal.

Afirmaron que , debido a la falta de mil 600 pesos para comprar un mingitorio, la Presidenta Municipal ordenó que los policías turísticos dejaran de usar el baño en la base de la corporación, ubicada en el conocido como Parque de Los Caimanes.

Y es que, el sanitario de la Policía Turística, solamente tiene una taza de baño, misma que sólo podrán utilizar las elementos mujeres. Los denunciantes insistieron en que recibieron la orden de realizar sus necesidades “en el monte”, gasolineras, casas de familiares o incluso pedir prestados baños de los hoteles.

Sin preocuparse por CDHEQROO

Prohíben usar baño a elementos de Policía Turística en Chetumal.

Acusaron que a la Presidenta Municipal no le es relevante la opinión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya que hasta el momento no intervienen en nada que los policías se quejen, por lo que no habría problema si quisieran ir a poner su queja.

Incluso, refirieron que uno de los comandantes los conminó, precisamente, a interponer una queja ante la CDHEQROO.

Adelante comandos, si quieren poner su queja, háganlo, si quieren proceder, procedan, en Derechos Humanos no hacen nada para ustedes, solo para los delincuentes.

Puntualizaron que ya presentaron la queja correspondiente, que esperan se atendida a la brevedad.