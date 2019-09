Prohíbe municipio ambulantaje en el Crucero de Cancún durante fiestas patrias

El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la dirección de Comercio en la Vía Pública, no otorgó permisos para la venta de parafernalia mexicana durante estas fiestas patrias en la zona del Crucero de Cancún.

Israel García Lorenzo, director de Comercio en la Vía Pública del municipio, dijo que esa zona se encuentra en trabajos de remodelación y permitir el ambulantaje, crearía más tráfico vehicular del que se genera todas las tardes, además de que se quiere dignificar el punto.

"Se trata de dignificar la zona que ha sido marcada por un ambiente de seguridad, pero también sabemos que ahora mismo ahí se realizan trabajos de construcción, entonces tener más ambulantaje del que y hay, nos puede ocasionar mayores problemas como tráfico", apuntó el funcionario en entrevista.

No obstante, mencionó que en otros puntos de la ciudad ya se han otorgado permisos, aunque reconoció que el número de licencias sí disminuyó considerablemente, respecto a años anteriores.

Añadió que hasta el momento, se han otorgado más 30 permisos para poder comercializar estos productos en zonas como supermercados, avenida Tulum, centros comerciales, López Portillo, entre otros.

Por su parte, Humberto Aldana Navarro, octavo regidor y presidente de la comisión de Comercio y Asuntos Agropecuarios en el municipio, detalló que durante las festividades del 15 y 16 de septiembre, los ambulantes serán removidos del centro para poder realizar los festejos como el desfile.

Recordó que ninguno de los vendedores tiene autorización para poder comercializar fuegos artificiales, aunque aseguró que tampoco se ha tenido registro de solicitudes de personas que pretendan hacerlo.

"Vamos bien y no, ellos no pueden o no tienen permisos para vender cohetes, aunque Protección Civil seguramente mantiene operativos, no se ha tenido registro se solicitudes porque eso es más que nada para las fechas de diciembre", expuso el funcionario.